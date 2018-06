Folketinget har lempet krav til forskeres arbejdstilladelser, men ikke til musikeres.

København. Udenlandske forskere ansat ved danske universiteter skal fremover ikke søge om særskilt tilladelse, hvis de eksempelvis vil holde et foredrag på et andet universitet, end der hvor de arbejder.

Efter en række sager om forskere, der blev politianmeldt for ulovligt bijobberi - i et tilfælde for at have holdt oplæg for Folketingets skatteudvalg - har politikerne ændret reglerne.

Men lempelserne omfatter kun forskere, ikke udenlandske musikere, som der også har været flere sager med. Det står klart, efter at Folketinget fredag har vedtaget lovforslaget om smidigere regler for udenlandske arbejdstagere.

Lempelserne er blevet kraftigt strammet på deres vej gennem Folketinget. Oprindeligt havde udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) lagt op til, at alle udlændinge med lovligt ophold i Danmark, skulle kunne arbejde ved siden af deres normale job.

Men det var for meget for Socialdemokratiet, der frygtede, at det ville blive en ladeport for underbetalt udenlandsk arbejdskraft, særligt inden for landbruget og i offshoresektoren.

De Radikale forsøgte at få de udenlandske musikere med i samme undtagelse, som forskerne nu får.

Men da Folketinget debatterede sagen tirsdag, forklarede Støjberg, at hendes ministerium ikke kunne nå at vurdere, om det ville stride mod internationale forpligtelser.

- Det er et sympatisk forslag, sagde Støjberg.

- Hvis det så er muligt at gennemføre, ser jeg det bestemt som en mulighed at fremsætte et nyt lovforslag på den anden side af sommerferien, lød det.

Så indtil videre skal udenlandske musikere altså fortsat søge om tilladelse, hvis de eksempelvis vil vikariere i et andet orkester end der, hvor de er fastansat.

