Da den britiske journalist Lewis Goodall torsdag fulgte det danske valg på tv, blev han paf.

De stridende politikeres åbenhed, og det faktum, at de ligefrem talte direkte til hinanden under den afsluttende partilederdebat, kunne han ikke genkende hjemmefra, skriver fagbladet Journalisten.

»Det ville være helt utænkeligt, fuldstændigt umuligt, at have partiledere, der sidder og taler med hinanden samme aften i House of Commons (det britiske underhus, red.),« siger Lewis Goodall, politisk korrespondent for Sky News.

Selv om valgaftenen for mange danskere formentlig blev oplevet som dramatisk, mener Lewis Goodall, at den var præget af en særlig og unik form for afslappethed.

Han peger f.eks. på, hvordan de danske politikere åbenmundet diskuterede mulige regeringskoalitioner for rullende kamera. Det ville ikke ske i Storbritannien, mener han.

Valget torsdag blev en sejr til rød blok, hvor socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, blev topscorer 43.489 personlige stemmer.

Nummer to på listen blev Lars Løkke Rasmussen (V) med 49.745 stemmer.

Fredag klokken 09.00 vil Mette Frederiksen som såkaldt kongelig undersøger begynde arbejdet med at forhandle en ny regering på plads.