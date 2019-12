Uddannelses- og Forskningsministeriet vil sende 25 millioner kroner til uddannelser til at forbedre trivsel.

For at få flere studerende til at trives bedre på landets uddannelser vil regeringen sende 25 millioner kroner til uddannelserne. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Pengene skal gøre det muligt for uddannelserne at gennemføre pilotprojekter, der skal vise, hvordan man gør livet lettere for de studerende.

- Alt for mange studerende har alvorlige problemer med stress i hverdagen. Og når det er hver femte studerende, der oplever alvorlige stress-symptomer, er det ikke den enkeltes problem. Det er vores fælles problem.

- Nu giver vi de videregående uddannelser midler til at afprøve ting, som kan være med til at styrke de studerendes trivsel, skriver uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i pressemeddelelsen.

De 25 millioner fordeles sådan, at alle uddannelsesinstitutioner får 300.000 kroner og de resterende penge bliver fordel alt efter antallet af elever.

Pengene skal både gå til at lave pilotprojekter og opsamle den viden, de skaber.

- Det er institutionerne, der definerer projekterne, som eksempelvis kan handle om, hvordan undervisere bedre kan støtte op om de studerende, understøtte fællesskaber og skabe bedre introforløb, skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Den viden, der bliver indsamlet, skal bearbejdes af "Kontoret for Unges Trivsel" i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er et nyoprettet kontor, der skal arbejde med unges trivsel.

- Øvelsen går kort sagt ud på at få viden gennem handling, så vi bliver klogere på, hvordan studerende kan trives bedre, skriver uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen i meddelelsen.

Ifølge ministeriet oplever knap hver femte på videregående uddannelser altid eller ofte symptomer på stress. Og hver tiende føler sig altid eller ofte ensomme.

/ritzau/