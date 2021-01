Støjberg siger, at hun hører til i Venstre, men efterlader samtidig en dør åben for, at tingene kan ændre sig.

Selv om Inger Støjberg ikke længere skal være næstformand for Venstre, føler hun stadig troskab mod det, hun betragter som partiets værdier. Sådan lød det i Støjbergs tale på et ekstraordinært landsmøde, hvor partiet skulle vælge hendes afløser søndag.

- Jeg er venstremand helt ind i knoglerne, siger Inger Støjberg.

- Der er mange ting, der har ændret sig siden jeg meldte mig ind i Venstres ungdom. Der er måske lige rigeligt meget, der har ændret sig. Jeg er helt ind i knoglerne Venstre-mand af den gamle slags.

- Der kan ikke være nogen tvivl i mig, om at jeg hører til i Venstre.

Støjberg fremhævede udlændinge- og værdipolitikken som et hjertebarn for hende. Hun fremhævede blandt andet de stramninger af lovgivningen på det område, som hun gennemførte som minister for området.

Den kamp varslede Støjberg ville fortsætte "uanset hvor jeg er, og uanset, hvad der sker".

Og Støjberg efterlod også en åben dør, da hun tilføjede "ingen ved, hvad i morgen bringer - det ved heller ikke jeg."

I et interview med TV2 News siger hun bagefter, at hun overvejer situationen:

- Jeg har behov for at tænke tingene godt igennem, siger hun adspurgt, om hun bliver i Venstre.

- Der er bare forskel, om man bor i Jylland, det der kaldes "Produktionsdanmark", hvor pengene tjenes, eller om man sidder på de fine adresser i København.

Samtidig var der en bredside fra Støjberg mod dem i Venstre, som måtte drømme om at komme til regeringsmagten på Radikale Venstres mandater. Et scenarie, som Støjberg kaldte et "mareridt".

- Jeg er bekymret. Hvis Venstre skal være et stort parti igen og vriste magten fra Socialdemokratiet - og det skal vi - så kræver det en stram udlændingepolitik. Ikke bare i ord, men også i handling, siger Inger Støjberg.

Støjberg afløses som næstformand af Stephanie Lose, der som den eneste kandidat stillede op til posten.

Dermed fik Støjberg under halvandet år på posten. Efter et opgør med formand Jakob Ellemann-Jensen trak hun sig - på formandens opfordring - mellem jul og nytår.

På det ekstraordinære landsmøde søndag ligger Jakob Ellemann-Jensen da heller ikke skjul på, at de to ikke var gået godt i spænd.

- Næstformand Inger Støjberg er gået på min opfordring. Vi må være ærlige at sige, at vores makkerskab kørte skævt, siger Ellemann og tilføjer:

- Hvis Venstre skal have en velfungerende formandskab, også når jeg ikke længere er formand, så skal vi gentænke formandskabet. Det skal være som det er i andre partier.

