Drømmen om et grænseløst Europa må være bristet torsdag aften, efter Tyskland oprettede to grænsekontrolposter ved grænsen til Danmark.

Det mener Dansk Folkeparti.

Den ene kontrolpost ligger ved overgangen fra Kupfermühle i Tyskland til Kruså i Danmark, og den anden ligger ved overgangen fra Harrislee til Padborg. Bare ved Kupfermühle var der over 20 tyske betjente torsdag aften, fortalte Jyske Vestkysten.

»Det er det totale kollaps for det såkaldte grænseløse Europa og EU, at Tyskland nu får grænsekontrol ved landets grænser,« siger Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup til B.T.

Han nævner, at lige præcis Tyskland har været den store modstander i EU over for grænsekontrol internt mellem landene.

»Så hvis nogen tror på det grænseløse EU, hvor filosofien skulle være, at man kommer til en grænsekontrol ved EU's ydre grænse, men har fri bevægelse internt mellem landene, så må man for alvor have tabt den tro nu. Det er tiden løbet fra,« siger Peter Skaarup.

Det er den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, der har beordret en opjustering af landets grænsekontrol. Det er ikke en permanent grænsekontrol, men en midlertidig skærpelse af kontrollen.

En midlertidig grænsekontrol kan dog være lang. Danmark har haft midlertidig grænsekontrol mod Tyskland siden januar 2016.

Politiet har brugt enorme ressourcer på grænsekontrollen, og det har taget fokus fra andre opgaver. Er det ikke et tidsspild for politiet- både i Danmark og i EU?

»Tilbage i historien har nogen i ledelsen af politiet sagt, at vi skulle bruge ressourcerne anderledes. Men realiteternes verden har ændret det, så man nu ser grænsekontrollen som en vigtig del af bekæmpelsen af kriminalitet,« siger Peter Skaarup.

Tyskland indfører grænsekontrollen efter en episode med en libanesisk kriminel, der trods sit indrejseforbud var kommet ind i Tyskland. Det skriver Jyllands Posten.

Indenrigsministeren havde udtalt til det tyske medie Bild, at befolkningen 'mister tiltroen til hele vores asylsystem', hvis afviste asylsøgere gentagne gange trodser indrejseforbud.

Den danske grænsekontrol blev indført under Venstres tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen efter den pludselige tilstrømning af flygtninge og migranter, der gik på motorvejen.

Venstres udlændinge- og integrationsordfører, Mads Fuglede, forstår godt, at tyskerne skærper kontrollen med deres grænse til Danmark.

»Det opfatter vi som naturligt. At Tyskland ligesom Danmark har en interesse i, at man holder øje med hvem, der kommer ind og ud af landet. Det er noget, vi ser i en række lande med baggrund i terrortruslen,« siger Mads Fuglede.

Ved du, om grænsekontrollen virker til at stoppe terrrorister?

»Det svarer jo til at spørge, om det virker, at man har en hær. Det kan man kun finde ud af den dag, invasionen måtte komme. Det har en stor præventiv effekt at have en grænsekontrol. Man sender et signal om, at der her i landet er et øget opsyn med hvem, der kommer ind,« siger han.