Alverdens medier skriver om det, og tyskerne taler om det. Selv slår hun det hen. Men når Tysklands kansler ryster, sender det efterskælv ud i hele Europa.

»Årsagen til, at det fylder så meget både i Tyskland og internationalt, hænger det sammen med, at regeringen i forvejen hænger i en tynd tråd,« siger Lykke Friis, der er Berlin-korrespondent for Berlingske.

Efter parlamentsvalget har lederen af det socialdemokratiske regeringsparti, SPD, Andrea Nahles, meddelt, at hun træder tilbage. Og i Merkels egen butik er der heller ikke ro.

»Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) er gået markant tilbage, når man spørger tyskerne, om hun kan løfte opgaven som kansler,« siger Lykke Friis om kvinden, der er udpeget til at løfte arven efter Tysklands Mutti.

Under Merkels møde med den finske statsminister, Antti Rinne, fik hun et rysteanfald. Bagefter afviste hun, at der var noget alorligt galt. Foto: HAYOUNG JEON

Derfor holder alle øje med den snart 65-årige kansler.

»Melder Merkel forfald, er man ikke sikker på, at afløseren står klar.«



Tre gange på tre uger har kansleren fået rysteanfald under offentlige optrædener. Torsdag tog hun konsekvensen og sad ned under den officielle ceremoni, da hun og statsminister Mette Frederiksen (S) mødtes i Berlin.

Efter mødet udtalte Mette Frederiksen, at hun ikke havde oplevet en 'svækket kansler'.

Da Angela Merkel torsdag tog imod Mette Frederiksen i Berlin, sad de to ned under den oficielle del af ceremonien. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Men når Lykke Friis taler med tyskere, er det 'bekymring, medfølelse, men også rådvildhed, om hvad der skal ske', der præger samtalen.

Uanset kanslerens aktuelle helbredstilstand er alle klar over, at Merkel-æraen er ved at være slut.

Hun har allerede meddelt, at hun ikke stiller op ved næste valg, så det er med god grund, at tyskerne bekymrer sig for, hvor Tyskland er på vej hen.

»Har de overhovedet en, der kan overtage efter hende?« siger Lykke Friis.