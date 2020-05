Et af de sidste store danske dramaer under Den Kolde Krig skal måske skrives om efter afsløringen af et telegram, der har været begravet i et tysk arkiv gennem mere end 30 år. Det skriver Jyllands-Posten.

Ifølge telegrammet var det ikke den danske ambassadør i DDR, der besluttede sig for at lade østtysk politi rydde sin repræsentation for uindbudte systemkritikere i 1988. Det har ellers været forklaringen fra danske myndigheder.

Udsmidningen, der udløste voldsomme danske og internationale protester, da den blev kendt, skete på instruks fra statsminister Poul Schlüter (K), hævdes det i telegrammet.

Schlüter ønsker ikke at kommentere sagen, og daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) afviser telegrammets indhold.

Men to tyske nøglepersoner, som søgte at løse krisen fra den vesttyske regeringsby, Bonn, hælder til, at telegrammet taler sandt. Også to danske historikere mener, at meddelelsen kan være rigtig.

Ifølge historiker og lektor Thomas Wegener Friis fra Syddansk Universitet viser telegrammet »lige præcis det modsatte af, hvad man sagde dengang og har sagt siden. Man har været sikker på, at det her ikke kom ud«.

Systemkritikerne håbede med deres ophold på ambassaden at fremtvinge en udrejse til Vesttyskland. Schlüter skulle aflægge officielt besøg i det kommunistiske Østberlin nogle dage senere, og tanken var, at DDR ville have sagen afviklet forinden. I stedet blev de 18 mennesker fjernet fra ambassaden, og de fleste fængslet.

Senere blev de løsladt og kunne rejse til Vesttyskland.