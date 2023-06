»I sidste ende kan Frederiksen være den kandidat, som alle kan leve med.«

Sådan lyder det i en artikel fra det tyske medie Handelsblatt, hvori det oplyses, at den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), anses for at være favorit til posten som ny generalsekretær i NATO.

»Mette Frederiksen kan overtage ledelsen af forsvarsalliancen. Men den britiske forsvarsminister, Wallace (Ben Wallace, red.), tror også på sine chancer,« lyder det blandt andet i artiklens indledning.

I artiklen ses der nærmere på de potentielle favoritter til topposten hos NATO, og det omtales som en potentiel 'duel' mellem den danske statsminister og den britiske forsvarsminister.

Mette Frederiksen mødtes den 5. juni med den amerikanske præsident, Joe Biden.

Det tyske medie skriver videre, at »højtstående diplomater' har bekræftet, at Mette Frederiksen 'betragtes som favorit til at efterfølge NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg, hvis embedsperiode udløber til oktober«.

»Set fra hendes tilhængeres synspunkt taler det først og fremmest til Frederiksens fordel, at hun har vist lederskab. Danmark er en af de stærkeste støtter af Ukraine i Europa. Senest har den danske regering annonceret, at den vil bruge betydelig flere penge på militæret,« lyder det blandt andet om det, der skal tale for den danske statsminister til posten.

Derudover påpeges det også, at Frederiksen – såfremt hun altså bliver udnævnt til posten – vil blive den første kvinde i spidsen for NATO.

Det oplyses dog også, at nogle NATO-lande er »betænkelige«, da det vil betyde, at topposten i så fald igen vil gå til Nordeuropa.

Den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, anses også som en af favoritterne til posten.

Før norske Jens Stoltenberg overtog posten, var tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) NATOs generalsekretær.

Derudover skriver det tyske medie, at Frederiksen »kan blive truet« af britiske Ben Wallace, ligesom det påpeges, at Storbritannien har »over-opfyldt« sine økonomiske NATO-forpligtelser og var hurtige til at levere våben til Ukraine og »stå imod Putins aggression«.

Handelsblatt skriver videre, at Wallace dog møder modstand, især fra Frankrig, som skulle mene, at den britiske forsvarsminister er »for amerikansk« i sin sikkerheds-tankegang.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, vurderer, at Handelsblatt kan være inde på noget af det rigtige i deres beskrivelse af en »toppost-duel«.

»Det virker sandsynligt... Eller det virker i hvert fald ikke usandsynligt,« siger han og tilføjer:

»Det sikreste, man kan sige lige nu, er, det er helt tydeligt, at hun (Mette Frederiksen, red.) er i spil til den her toppost, og at hun også er – på nuværende tidspunkt – en af nogle stykker, som det kan blive.«

Han understreger, at der ikke er nogen, der ved, hvordan det hele kommer til at ende:

»Vi er ude i gætterier, og det er det helt store diplomati, der er i gang i forhold til diverse landes kandidater. Hun er helt klart i spil og også i en grad på nuværende tidspunkt, hvor ingen vil blive overraskede, hvis det bliver hende,« siger han:

»Men det kan man nok sige om et par stykker.«

Hos den danske bookmaker Bet25 er det for tiden Ben Wallace, der spås de bedste chancer til at ende som NATOs næste generalsekretær.

Derefter følger tre andre kandidater – Mette Frederiksen, Estlands premierminister, Kaja Kallas, og Hollands premierminister, Mark Rutte.

Længere nede ad listen finder man EU-Kommissionens formand, tyske Ursula von der Leyen, Litauens premierminister, Ingrida Simonyte, Slovakiets præsident, Zuzana Caputova, og den canadiske vicepremierminister, Chrystia Freeland.

Til DR har Mette Frederiksen i forbindelse med de massive spekulationer udtalt, at hun »ikke er kandidat til andre opgaver«.