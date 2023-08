Mette Frederiksens udtalelser giver nu genlyd i Tyrkiet, hvor præsident Ergodans rådgiver har reageret på den danske statsministers ønske om at forbyde koranafbrændinger.

Torsdag gav Mette Frederiksen interview på både TV 2 og DR, hvor hun forklarede regeringens planer, og det er altså blevet noteret i Istanbul:

»I går understregede den danske statsminister sin opfordring til at lytte og forhindre disse angreb. Vores største ønske er at træffe de nødvendige foranstaltninger for at afslutte disse angreb så hurtigt som muligt og sikre, at sådanne hændelser ikke sker igen,« skrev Akif Cagatay Kilic lørdag på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

Han er ambassadør og rådgiver til Erdogan. Samtidig brugte han lejligheden til at fordømme koranafbrændingerne.

»Jeg fordømmer kraftigt de stigende angreb på vores hellige bog, Koranen, i Danmark. Vanhelligelsen af ​​de hellige bøger er en grusom manifestation af intolerance og respektløshed, og disse angreb kan aldrig forklares med tanke- og tankefrihed.«

Opslaget er blandt andet omtalt i det tyrkiske medie AA.

Tweetet kan forstås som en lille imødekommelse af statsministerens udmelding, forklarer Jakob Lindgaard, senioranalytiker i Dansk institut for internationale studier og ekspert i tyrkiske forhold.

»Det kan forstås som en imødekommelse, men der er flere ting, som gør, at Tyrkiet reagerer noget afmålt på koranafbrændingerne,« siger han og fortsætter:

»For det første har Erdogan brug for EU. Et medlemskab har nok lange udsigter for Tyrkiet, men han vil gerne have forhandlingerne på sporet igen. Mere konkret, så har Erdogan stor brug for, at det bliver nemmere at få visum fra Tyrkiet til EU. Det er dyrt, som det er nu,« siger Jakob Lindegaard og fortsætter:

»Tyrkiet har også brug for et godt forhold til Vesten lige nu, da den tyrkiske økonomi er dårlig,« siger han.

Derudover har Erdogan stærkt nedtonet sin opbakning til de konservative muslimske græsrodsbevægelser, som han ellers har støttet tidligere, forklarer Jakob Lindgaard.

»Erdogan har forsøgt at normalisere sit forhold til blandt andre Egypten, Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater. Derfor har han på det seneste reduceret sin støtte til for eksempel Det Muslimske Broderskab, som stærkt har fordømt afbrændingerne,« siger han.

Jakob Lindgaard forklarer, at Erdogan ikke kan lade afbrændingerne ligge helt stille hen, men forklarer at præsidenten gerne så, at afbrændingerne ikke fylder alverden i medierne.

Det har fyldt mere i de tyrkiske medier, at en dukke af præsident Erdogan med både symboler fra den kurdiske gruppe PKK og et regnbueflag ved siden af sig blev båret rundt til en demonstration i Stockholm, forklarer Jakob Lindgaard.