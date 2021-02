Kirsten Kytner kan åbne sin butik med specialsyede kjoler i Viborg på mandag.

Men glæden ved genåbningen er blandet med andre følelser.

»Jeg er vred. Min lille butik har været tvangslukket i mere end to måneder, uden at der har været beregnet på, hvor megen smitte butikslivet har forårsaget. Det viser sig så, at butikslivet ikke bidrager væsentligt til smittetrykket. Det betyder, at min butik har været tvangslukket uden grund. Når man så tillige ikke har fået en krone i kompensation, må man nødvendigvis spørge: Hvor er anstændigheden i det her?« siger Kirsten Kytner.

Kirsten Kytner foran sin butik, der åbner mandag Vis mere Kirsten Kytner foran sin butik, der åbner mandag

I 'Ekspertrapport af den 21. februar 2021' fra Statens Serum Institut står der:

'Lempelser i restriktioner for udvalgsvarebutikker, udendørs idræt og kulturaktiviteter har kun begrænset yderligere effekt på smittetal, nyindlæggelser og antal indlagte.'

»Jeg har været tvangslukket siden 25. december og har ikke fået nogen hjælpepakker, selvom jeg har ansøgt om det. Jeg har haft et stort tab, og dertil kommer udskudt moms, der bare bliver skubbet foran mig. Og så viser det sig, at jeg har haft lukket uden grund,« siger Kirsten Kytner, der i øvrigt også er gået glip af 14 bestillinger på kjoler til gæster til dronning Margrethes aflyste 80-års fødselsdag 16. april 2020.

»Statsminister Mette Frederiksen fører klassekamp, og hun graver grøfterne dybere mellem selvstændige erhvervsdrivende og offentligt ansatte,« mener Kirsten Kytner, som i øvrigt ikke er i tvivl om sygdommens farlighed.

Kirsten Kytner. Privatfoto Vis mere Kirsten Kytner. Privatfoto

Og Kirsten Kytner er langtfra alene.

»Mange af vores medlemmer ringer ind frustrerede, grædende og på randen af konkurs. Det er jo deres livsværk, der er ved at synke i grus,« siger Mia Amalie Holstein, cheføkonom og politisk chef i SMVdanmark, erhvervsorganisationen for små og mellemstore virksomheder inden for blandt andet industri, byggeri og service.

»Det samme, som Kirsten Kytner har været ude for, gælder for eksempel også frisører. Der er heller ingen særlig smittefare, viser tyske undersøgelser, og de er stadig tvangslukkede. Nogle af vores medlemmer fortæller, at de har måttet sige til deres børn, at de ikke har råd til julegaver. Og det kunne børnene godt forstå, situationen taget i betragtning.«

»Mange af vores virksomheder kan ikke få tilstrækkelig hjælp, fordi de ikke er direkte ramt af restriktionerne – for eksempel hundepensioner og underleverandører til souvenirbutikker,« siger Mia Amalie Holstein.

Og for de små og mellemstore virksomheder, der er berettigede til kompensation, varer det også lang tid med at få pengene udbetalt.

8. februar lå der 285 ansøgninger om kompensation, hvor sagsbehandlingstiden har varet mere end fire uger.

De hårdest ramte virksomheder har ventet i månedsvis på kompensation, mens pengene fosser ud af kassen, viser en analyse fra december.

Mia Amalie Holstein, cheføkonom og politisk chef i SMVdanmark, erhvervsorganisationen for små og mellemstore virksomheder. Foto: Cepos Vis mere Mia Amalie Holstein, cheføkonom og politisk chef i SMVdanmark, erhvervsorganisationen for små og mellemstore virksomheder. Foto: Cepos

En stor andel af virksomhederne i de hårdest ramte brancher organiseret hos SMVdanmark ventede stadigt i december på udbetaling af den kompensation, de har ansøgt om, viser en rundspørge foretaget blandt SMVdanmarks medlemmer.

I nogle tilfælde er der ansøgninger for flere millioner kroner, der ventede på afklaring. En del af disse virksomheder har dog fået udbetalt penge nu.

I Viborg har Kirsten Kytner fortsat nerverne udenpå tøjet, trods løftet om at hun kan åbne på mandag.

Fredag aften kl. 22.10 skriver hun på Facebook:

'Jeg vil simpelthen ikke lukkes ned igen pga. et udbrud i Nordvest. 'Det kan blive en mulighed,' siger den konsituerede direktør i Sundhedsstyrelsen. Hvem tror hun, hun er? Nu er nok nok,' skriver hun.

Hun er også utilfreds med de borgerlige partier i Folketinget, og deres indsats:

'Jeg er også skuffet over, at de ikke har fremlagt en samlet genåbningsplan, de er bare kommet med nogle ønskelister som de små børn til deres forældre juleaften. Det er sgu ikke godt nok,' skriver Kirsten Kytner.