Tirsdag aften vil der på et pressemøde blive præsenteret en forlængelse af coronarestriktioner.

Restriktioner for at mindske spredning med coronavirus, der stod til at udløbe 3. januar, forlænges til 17. januar.

Det erfarer TV2, der har talt med flere kilder med kendskab til sagen.

Det betyder blandt andet, at restauranter og storcentre fortsat skal holde lukket. Også kulturlivet samt liberale erhverv som frisørsaloner skal holde lukket.

Folketingets sundhedsordførere i coronafølgegruppen er tirsdag blevet orienteret om forlængelsen af restriktionerne, og klokken 19.00 er der pressemøde i Statsministeriet, hvor forlængelsen ventes at blive præsenteret.

Der er gradvist kommet nye restriktioner i løbet af efteråret, efterhånden som smitte- og indlæggelsestallene med coronavirus er steget.

/ritzau/