Rasmus Paludan mener, at det krænker samfundsinteresser, at Abdel Aziz Mahmoud har købt domænet stram-kurs.dk.

Tv-værten Abdel Aziz Mahmoud, der laver flere programmer på DR, har købt domænet stram-kurs.dk.

Det oplyser værten på Facebook.

Købet af domænet handler dog ikke om, at tv-værten har meldt sig ind i det islamkritiske parti Stram Kurs. Tværtimod.

For ved at taste domænenavnet ledes man i stedet for ind på siden for Mino Danmark, der er en organisation, der arbejder for et samfund med ligestillede minoritetsborgere.

Abdel Aziz Mahmoud er formand for foreningen, der har eksisteret i flere år.

- Jeg er kommet til at købe domænet www.stram-kurs.dk. Upsiiii, skriver tv-værten på Facebook efterfulgt af en fnisende smiley.

- Vi har nemlig brug for en stram kurs mod et forenet Danmark. Dét tror organisationen Mino Danmark også på, lyder det videre.

Partiet Stram Kurs har et næsten lignende domæne - stramkurs.dk - og partiets leder, Rasmus Paludan, vil have Abdel Aziz Mahmouds nye domæne suspenderet.

Derfor har han sendt en anmodning til DK Hostmaster, fremgår det af en mail.

- Dette krænker væsentlige samfundsinteresser (ulovlig påvirkning af folketingsvalget 2019). Da valget kan udskrives når som helst, så kan sagen ikke afvente en afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne, skriver Paludan i mailen.

/ritzau/