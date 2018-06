De selskaber, der producerer dansk film- og tv, får det svært efter den nye medieaftale, skriver forening.

København. Den nye medieaftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen vil gøre livet ekstremt svært for de danske tv- og filmproducenter. Det skriver branchens fælles forening, Producentforeningen.

- Det er en aftale med få positive elementer, en del negative, nogle ubekendte, og så en del elementer, som skal gribes konstruktivt an.

- Overordnet set reducerer man rammen til dansk, visuelt indhold med 900 millioner kroner i medieaftalens forløb, skriver Producentforeningen generelt om aftalen.

Aftalen trækker penge ud af Danmarks Radio og indeholder, at indhold produceret med støtte skal lægges gratis ud, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

- Overordnet set vil den nye medieaftale gøre det meget svært for vores medlemmer at drive deres forretning.

- Færre midler til dansk indhold generelt, en helt ny administration af Public Service Puljen samt krav om, at PSP-støttede produktioner skal stilles gratis til rådighed, hiver tæppet væk under producenternes forretning, skriver Producentforeningen.

Som led i aftalen afskaffes også filmforpligtelsen, der har pålagt TV2 og DR at bruge penge på film.

- Afskaffelsen af filmforpligtelsen vil gøre det meget vanskeligt at finansiere dokumentar- og spillefilm på det internationale marked, da nationale tv-stationers engagement er en afgørende blåstempling i forhold til udenlandske investorer, skriver Producentforeningen.

Tv-stationerne er til gengæld forpligtet til at være engageret i det samme antal titler, som de er nu, men det investerede beløb ventes at falde til 10 millioner kroner om året.

- Det betyder, at det økonomiske engagement bliver langt mindre end det er nu og med det følger store udfordringer med at skaffe den yderligere finansiering til filmene, skriver foreningen.

Foreningen glæder sig over, at streamingtjenester er forpligtede til at investere mindst to procent af deres omsætning i Danmark i dansk indhold.

- Men det kommer ikke til at få en afgørende økonomisk effekt, idet en minimumsomsætning på 375.000 kroner vil friholde mange af de mindre tjenester fra at skulle investere og Netflix og HBO investerer allerede over de to procent, siger Producentforeningen.

/ritzau/