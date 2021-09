Udnyttelse og krænkelser af sårbare kvinder, der søger sjælesorg i kirken.

Det er ikke småting, som den kendte præst Flemming Pless blev anklaget for i foråret, da fem kvinder henvendte sig til biskoppen i Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen.

Flemming Pless blev omgående fritaget for tjeneste, og Kirkeministeriet hyrede ifølge B.T.s oplysninger advokatkæmpen Kromann & Reumert til at undersøge sagen.

Men i dag – et halvt år senere – er Flemming Pless stadig hængt til tørre.

»Sagen har ikke fundet en afgørelse, og jeg kan ikke udtale mig konkret om sagen, før den er afsluttet. Men jeg kan da godt sige, at det bestemt ikke er optimalt, at det skal trække så langt ud,« siger Flemming Pless til B.T.

Præsten med talrige tv-optrædener bag sig er også socialdemokrat og sidder i regionsrådet i Hovedstaden.

Om under to måneder er han på valg, men de grove anklager hænger stadig over hovedet på ham.

»Jeg piver ikke. Jeg fokuserer på at kommunikere min politik og forsøger derudover at beskytte mine nærmeste mod de beskyldninger, der er rettet mod mig,« siger Flemming Pless.

Flemming Pless, sognepræst i Christians Kirke på Christianshavn. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Flemming Pless, sognepræst i Christians Kirke på Christianshavn. Foto: Thomas Lekfeldt

Men når du står i en valgkamp, må det da være et kæmpe problem, at den her sag hænger over hovedet på dig?

»Sådan er livet. Jeg håber på, at det her snart er overstået, så jeg kan passe min præstegerning igen. I mellemtiden fortæller jeg folk om min politik,« siger han.

16. marts skrev fem kvinder til brev til den københavnske biskop med deres vidnesbyrd. Her beskrev de deres egne oplevelser med Flemming Pless, der ifølge kvinder havde krænket dem med berøringer, spontane kys eller forsøgt at indlede forhold, mens de havde søgt sjælesorg i Christians Kirke.

»Som det vil stå klart via konkrete eksempler i dette brev, misbruger præsten sit embede til at forføre kvinder (både kvinder, der søger sjælesorg, og ansatte). Derudover bryder han sin tavshedspligt og opfører sig krænkende,« står der i brevet, som B.T. er i besiddelse af.

Flemming Pless kan ikke udtale sig om sagen, fordi den stadig ikke er afsluttet. Han henviser i stedet til Københavns biskop, som har ansvaret for det københavnske kirkeliv.

»Jeg kan desværre ikke kommentere på en konkret personalesag,« indleder biskoppen Peter Skov-Jakobsen i et skriftligt svar.

»Men generelt er det sådan, at hvis vi som folkekirkelig ansættelsesmyndighed modtager klager over en ansat, så overvejer vi, om omstændighederne i sagen betyder, at pågældende bør fritages for tjeneste. I de tilfælde vil Kirkeministeriet typisk blive inddraget, eller sagen overgår til dem,« skriver han.

Kirkeministeriet, der har igangsat advokatundersøgelsen, har ingen kommentarer.

B.T. ville ellers gerne have spurgt, hvorfor sagen indtil videre har taget et halvt år at afslutte, når lignende sager har taget langt mindre tid at færdigbehandle.

På Christians Kirkes hjemmeside fremgår det, at Flemming Pless blot er gået på orlov. Men ifølge B.T.s oplysninger er han fritaget fra tjeneste med fuld løn, indtil der er truffet en afgørelse.

Selvom Flemming Pless i dag sidder i regionsrådet, er han dumpet helt ned som nummer 22 ud af 24 på Socialdemokratiets opstillingsliste ved valget til november.

S-listen blev sammensat i foråret – få dage efter B.T. havde afsløret de fem kvinders beretninger af Flemming Pless.