Fra 1. december skal politisk analytiker på TV 2 Jesper Vestergren være ny pressechef i S.

Det oplyser Socialdemokratiet i en pressemeddelelse.

Partiet skal have ny pressechef, efter at Katja Brandt Andersen i oktober meddelte, at hun stoppede i jobbet.

Det skete, ifølge Ekstra Bladet, efter en periode, hvor hun havde på kant med medarbejdere i presseafdelingen.

Om ansættelsen af Jesper Vestergren, udtaler Socialdemokratiets sekretariatschef Michael Baunsgaard Schreiber:

»Jeg er begejstret over at have fået Jesper med på Socialdemokratiets stærke hold. Jesper har et stort netværk på Christiansborg og har solid erfaring fra de politiske redaktioner på to af Danmarks største nyhedsmedier.«

»Med hans journalistiske baggrund, hans dybe indsigt i dansk politik og hans blik for, hvordan moderne medier arbejder, mener jeg, at han er den helt rette person til at lede et hold af dygtige medarbejdere.«

Jesper Vestergren har været ansat på TV 2 de sidste syv år:

»Jeg glæder mig til at blive en del af holdet hos Danmarks største politiske parti. Socialdemokratiet er toneangivende i dansk politik og har den bedste presse- og kampagneafdeling på Christiansborg,« siger hovedpersonen selv og tilføjer:

»Det er et nyt skridt i min karriere, jeg nu tager, og jeg er stolt over, at det bliver som pressechef for Socialdemokratiet.«