Rasmus Paludan og Stram Kurs nåede netop at blive godkendt til at stille op til folketingsvalget, inden Lars Løkke Rasmussen tirsdag udskrev det længe ventede valg.

Og det gik åbenbart for hurtigt for TV 2.

For kan du se, hvad eller hvem der mangler på tv-stationens valgbus foran Christiansborg på billedet her?

Her ses valgbussen foran Christiansborg Vis mere Her ses valgbussen foran Christiansborg

Rasmus Paludan.

Stram Kurs-partilederen mangler på det store busbanner, hvor de resterende 12 politikere smiler ud til de tusindvis af cyklister og bilister, der dagligt passerer politikernes hovedbase.

Og ifølge TV 2 skyldes det netop den sene opstillingsberettigelse.

»Som tv-station skal vi være klar, når der bliver udskrevet valg, og det betyder, at vi skal lave en masse ting klar inden. Det indebar i det her tilfælde, at vi printede, hvad der skulle være på bussen. Det gjorde vi dog før, at Stram Kurs og Rasmus Paludan blev opstillingsberettiget mandag formiddag,« oplyser chefredaktør i TV 2 Event, Ulla Pors.

Bussen fungerer samtidig som et midlertidigt valgstudie for TV 2.

Ulla Pors understreger dog, at mediet allerede er i gang med at få printet et nyt banner, og at Rasmus Paludan naturligvis figurerer der.

Chefredaktøren afviser dog at fjerne banneret, indtil de har en løsning, hvor alle partilederne er repræsenteret.

»Rasmus Paludan skal nok blive behandlet på lige fod med de andre partiledere i forhold til programmer, journalistik og bannere, så snart det er klart,« siger hun.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Paludan selv.