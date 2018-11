Mens antallet af ældre - særligt ældre over 80 år - stiger støt, går antallet af fuldtidsbeskæftigede offentligt ansatte i ældreplejen markant ned.

Eller sagt på en anden måde: Der er blevet færre “varme hænder” til at tage sig af den personlige pleje og støtte til ældre, som modtager hjemmehjælp, er på plejehjem eller bor på en af landets handicapinstitutioner.

Dét på trods af, at der i samme periode er blevet flere ældre borgere.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Tallene, som er indhentet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, dækker en treårig periode fra og med 2. kvartal 2015 til og med 2. kvartal 2018. De viser, at antallet af offentlige fuldtidsstillinger i ældreplejen er gået ned med næsten 3.700 fra 147.660 personer til 143.972.

Det er en nedgang på 2,5 procent.

Det er særligt på hjemmeplejeområdet, at antallet af fuldtidspersoner er faldet. Her er der blevet 2.200 færre. Nedgangen sker, selv om antallet af danskere over 80 år i samme periode er steget med 17.570.

Astrid Krag, ældreordfører for Socialdemokratiet, siger:

Astrid Krag, ældreordfører for Socialdemokratiet, siger:

»Det her er ganske alvorlige tal, som viser, at der er blevet markant færre i ældreplejen, mens antallet af ældre med behov for hjælp samtidig er blevet markant højere. Vi har vidst, at der i Lars Løkkes regeringstid er blevet færre til at tage sig af de ældre. Det her dokumenterer, hvor alvorligt det er,« siger Astrid Krag.

På baggrund af de nye tal vil hun nu bede ældreminister Thyra Frank (LA) om en redegørelse.

Faldet i antallet af offentligt beskæftigede “varme hænder” er sket i en periode, hvor de kommunale udgifter til privat hjemmepleje også er gået ned. Det indikerer, at nedgangen ikke skyldes øget udlicitering.

Astrid Krag mener, årsagen til de færre fuldtidsbeskæftigede i ældreplejen peger entydigt mod regeringen:

41 virksomheder på ældreplejeområdet er gået konkurs siden 2013. Næsten 13.000 ældre borgere har mærket konsekvenserne i hverdagen (genrefoto).

»At der er blevet færre “varme hænder” rammer de svageste i vores samfund. Folk som ikke kan tage vare på sig selv. Der sker et brud på “samfundskontrakten” om, at man betaler sin skat gennem et langt arbejdsliv og så til gengæld kan have en forventning om at blive taget hånd om, når man kommer op i alderen og får brug for hjælp. Men det her skaber utryghed for velfærden for nogle af vores allersvageste medborgere. Det er ganske vist kommunerne, der har ansvaret for ældreplejen. Men det kan kun ske inden for det råderum, der er lagt fra regeringen. Det er og bliver regeringen, der har det overordnede ansvar for økonomien her i landet,« siger hun.

Venstres ældreordfører, Jane Heitmann, mener, at kritikken er skudt forbi:

»Denne regering har givet “værdighedsmilliarden”, som i høj grad er gået til “varme hænder”. Vi har tilvejebragt en økonomi, så kommunerne kan søge ind på de penge, der år efter år flyder ud til kommunerne. Hvorfor man så nogle steder har valgt at prioritere anderledes, må man jo spørge om ude i kommunerne,« siger hun og tilføjer:

»Det, der er vigtigt for os i Venstre, er, at vi har stillet økonomien til rådighed. Og det har vi gjort, fordi det er et højt prioriteret område for os,« siger Jane Heitmann.