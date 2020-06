Tyske og svenske naboregioner til Danmark får særlige rejse-regler.

Turister fra Skåne, Halland og Blekinge i Sverige samt Slesvig-Holsten i Tyskland behøver fra 27. juni ikke længere opfylde et krav om seks overnatninger i Danmark for at få lov at komme ind i landet.

Det fremgår af en opdatering af rejsevejledningerne, som Udenrigsministeriet har sendt ud torsdag.

- Der vil fortsat være krav om seks dages overnatninger for turister i Danmark, medmindre man er bosat i Slesvig-Holsten eller Skåne, Halland eller Blekinge, skriver Udenrigsministeriet.

Siden slutningen af maj har de danske myndigheder kræver, at tyske og norske turister skulle fremvise dokumentation for, at de har booket seks overnatninger i Danmark, før de blev lukket ind i landet.

I første omgang måtte overnatningerne ikke være i København og Frederiksberg Kommune. Det blev dog ændret fredag i sidste uge, så overnatninger i København og Frederiksberg Kommune også er gyldige.

Kravet om de seks overnatninger kommer fra 27. juni til at gælde for alle turister, fremgår det af Udenrigsministeriets udmelding torsdag.

Reglerne for om rejse til og fra nordiske lande bliver fra 27. juni underlagt et særligt set regler.

For Storbritannien og lande i EU's Schengen-samarbejde kommer til at gælde en række kriterier, der afgør, om man rejse fra landet til Danmark.

Men hvis et nordisk land ikke opfylder kriterierne, vil de danske myndigheder lave en vurdering fra region til region i landene.

For regioner i eksempelvis Sverige, der opfylder kriterierne, vil der dermed stadig være grønt lys, selv om Sverige som helhed ikke opfylder kriterierne.

For Slesvig-Holsten, Skåne, Halland og Blekinge gælder, at selv om regionen ikke lever op til kriterierne, vil man kunne rejse ind i Danmark fra de regioner, hvis man kan fremvise en negativ test, der er foretaget højest 72 timer før indrejse.

