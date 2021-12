To topkandidater til formandsposten – to fængselsdomme.

Mandagens dom over Inger Støjberg på to måneders ubetinget fængsel gør nu formandskampen i Dansk Folkeparti endnu mere grotesk, end den var i forvejen.

Det kriseramte parti står i en situation, hvor de to personer, som kan løfte partiet, begge er i overhængende fare for at blive dømt uværdige til at sidde i Folketinget

Inger Støjberg skal bag tremmer eller i hvert fald have fodlænke på, mens Morten Messerschmidt er idømt seks måneders betinget fængsel i Meld og Feld-sagen, som han dog har anket til landsretten.

Hvis Messerschmidts dom bliver stadfæstet i landsretten, står også han til at blive smidt ud af Folketinget, ligesom Inger Støjberg med al sandsynlighed bliver om ganske kort tid.

Pia Kjærsgaard stiftede i 1995 Dansk Folkeparti som et udbryderparti fra Fremskridtspartiet. Hun havde fået nok af landsbytosser og groteske optrin med den dømte partistifter Mogens Glistrup.

Men nu er fortidens skygger fra Fremskridtspartiet ved at indhente Dansk Folkeparti.

Selvom Inger Støjberg er idømt to måneders fængsel i Rigsretten, vil flere ledende DFere – herunder Kristian Thulesen Dahl – ikke afskrive hende som formand.

Inger Støjberg forlader Eigtveds Pakhus efter domsafsigelse. Eigtveds Pakhus hvor Rigsretten afsiger dom i sagen mod tidl. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, mandag den 13. december 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Inger Støjberg forlader Eigtveds Pakhus efter domsafsigelse. Eigtveds Pakhus hvor Rigsretten afsiger dom i sagen mod tidl. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, mandag den 13. december 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Forstillingen om en nyvalgt partiformand, der er smidt ud af Folketinget og går med fodlænke, skræmmer åbenbart ikke den nuværende formand.

Omvendt kan Morten Messerschmidt stå i samme situation i slutningen af februar, hvor landsrettens afgørelse falder – mindre end en måned efter formandsvalget 23. januar.

Ud fra normale politiske spilleregler er Dansk Folkeparti sat skakmat.

Men sådan fungerer det ikke i DF-logikken.

Dommen over Inger Støjberg var en gave til Messerschmidts formandsdrømme. Han kan nu gå entydigt efter formandsposten, vel vidende at fanfavoritten Støjberg er sendt til tælling.

Derfor har partisoldaterne omkring Messerschmidt fået til opgave at slå fast på de indre linjer, at drømmen om Støjberg er forbi, mens Messerschmidt nu er manden, der skal føre partiet tilbage tilcfordums styrke

Det blev aftalt på et møde for en sluttet kreds mandag eftermiddag.

Messerschmidts tidligere linje om at trække sit kandidatur, hvis Støjberg stiller op, er fortid. Og med over 300 stillere bag sig står han nu med det ene ben i formandsstolen.

Morten Messerschmidt (DF) taler med pressen efter statsminister Mette Frederiksen (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) har været i åbent samråd om retningslinjer for opbevaring af e-mails og sms-beskeder, i landstingssalen på Christiansborg i København tirsdag den 7. december 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Morten Messerschmidt (DF) taler med pressen efter statsminister Mette Frederiksen (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) har været i åbent samråd om retningslinjer for opbevaring af e-mails og sms-beskeder, i landstingssalen på Christiansborg i København tirsdag den 7. december 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Men den groteske situation i DF gør, at kattelemmen for Støjberg står på klem. Et kampvalg mellem de to dømte politikere, Messerschmidt og Støjberg, er ikke umulig.

Enkelte DFere i folketingsgruppen og tunge folk i baglandet vil ikke afskrive tanken om, at Støjberg alligevel kan blive formand. Ganske vist bliver hun nok smidt ud Folketinget, men ved det om kommende valg kan hun genopstille og fortsætte arbejdet som partiformand, lyder analysen.

Støjberg er også Kristian Thulesen Dahls bedste mulighed for at bevare en plads tæt på magten i DF. De to har en fin relation, og Thulesen Dahl forsøgte også at tale Støjberg op som formandskandidat, efter dommen faldt.

Men i sidste ende er det op til Støjberg selv, om vi får et kampvalg mellem to dømte formandskandidater.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at Merete Dea Larsen og Erik Høegh-Sørensen også har meldt sig som kandidater. Men internt i partiet ses de som miniputter, der næppe har nogen chance.