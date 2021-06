Som man siger i showbiz – det går op og ned.

Det samme gør sig gældende i dansk politik, hvor tyngdekraften i meningsmålingerne kan resultere i både himmelflugt og dybe fald. I den seneste måling fra YouGov for B.T. er tyngdekraften tilsyneladende vendt en smule for Pernille Vermund og Nye Borgerlige.

Efter en lang stribe målinger for YouGov, hvor partiet konsekvent har befundet sig over ti procents opbakning, får Nye Borgerlige i instituttets nyeste måling et hak i tuden med 8,8 procents opbakning.

Det svarer til en statistisk signifikant tilbagegang på næsten tre procentpoint sammenlignet med sidste måling i maj.

Pernille Vermund (NB) og Kristian Thulesen Dahl (DF) ankommer til møde i Statsministeriet om en yderligere genåbning af landet, torsdag den 18. marts 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pernille Vermund (NB) og Kristian Thulesen Dahl (DF) ankommer til møde i Statsministeriet om en yderligere genåbning af landet, torsdag den 18. marts 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Samtidig er der fremgang at spore for Dansk Folkeparti, der siden katastrofevalget i 2019 har blødt vælgere til Pernille Vermund og co. Partiet tager et spring fremad og får i målingen 7,8 procents opbakning og nærmer sig den store konkurrent på højrefløjen. Det ville dog stadig være en tilbagegang i forhold til valget.

»Det er faktisk en god måling for Dansk Folkeparti, der kan se, at det virker at kæmpe lidt tilbage. Kristian Thulesen Dahl har været effektiv i Folketingets spørgetime, og de har været med om bordet i coronaforhandlingerne og kommunikeret mere fokuseret,« siger B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, om DFs fremgang.

Samtidig kommer hun med et bud på, hvorfor Nye Borgerlige kan stå over for vigende tilslutning fremover:

»De står stadig til en markant fremgang, så der er ikke sorte skyer på himlen. Men det er åbenlyst, at de længe har været gode til at samle stemmer hos danskere, der er trætte af restriktioner og bare gerne vil glemme corona. Nu er sommeren på vej, restriktioner fjernes og lempes løbende. De skal samle og fastholde stemmer andre steder fra,« lyder det fra den politiske kommentator.

Statsminister Mette Frederiksen besvarer spørgsmål i salen fra Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl, onsdag den 13. januar 2021. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Statsminister Mette Frederiksen besvarer spørgsmål i salen fra Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl, onsdag den 13. januar 2021. Foto: Liselotte Sabroe

Nye Borgerlige står som det eneste parti uden for forhandlingerne om genåbningen af Danmark. Partiet trak sig, da det stod klart, at S-regeringen ville benytte det omstridte coronapas som et redskab i den bredere genåbning.

Og det var måske en fejl, mener Søs Marie Serup.

»Man har formået at blive væk i coronadiskussionen, og de øvrige partier har leveret de gode nyheder til danskerne, der har hungret efter en mere normal hverdag. Det kan have smittet af,« lyder det.

Målingen giver fortsat et markant flertal til regeringen og de tre støttepartier, hvor især Socialdemokratiet fastholder det høje niveau med 33,4 procent.

Samtidig kan Venstre lune sig ved, at tendensen i YouGov-målingerne for tiden er opadgående. Tidligere har partiet slået bundrekord med lige under ni procent af stemmerne, men i dagens måling får partiet 11,6 procents opbakning.

Det er dog stadig næsten en præcis halvering siden valget for to år siden, hvor Venstre fik 23,4 procent af stemmerne. Dermed skulle 22 af partiets 43 folketingsmedlemmer stadig finde sig noget andet at lave, hvis valget skulle falde således ud.

YouGov-målingen er baseret på interview med 1.240 repræsentativt udvalgte personer over 18 år i perioden 4. til 6. juni 2021. Den maksimale usikkerhed i er +/- 2,8 procentpoint.