Det var en blanding af gymnasiefest og et politisk landsmøde, da Liberal Alliances Ungdom (LAU) skulle afholde gallafest og vælge ny formand lørdag.

Stemningen var dog trykket i kølvandet på flere alvorlige sager om seksuelle overgreb i ungdomspartiet.

Det fortæller flere deltagere til landsmødet over for B.T., som ved uddybende spørgsmål til gengæld møder en larmende tavshed.

Anklagerne går på voldtægt, overgreb og krænkende kommentarerer mod syv piger og kvinder helt ned til 14-års-alderen.

Deres vidnesbyrd blev lørdag beskrevet i Dagbladet Information, og overgrebene skulle være begået af fem mænd fra den politiske ungdomsorganisation, hvoraf flere bestrider ledende positioner.

Det drejer sig om seks episoder med seksuelle overgreb og to episoder med seksuel chikane, og sagerne går tilbage til 2015, skriver Information.

Det var derfor også et uomgåeligt punkt på programmet, da næsten 200 medlemmer af det liberale ungdomsparti afholdte landsmøde på Høje Taastrup Gymnasium.

Den tidligere formand Rasmus Brygger var den, som i første omgang råbte vagt i gevær om overgrebene og delte historierne med Information.

Til landsmødet indtog han scenen for at sætte ord på sagerne, der nu er anmeldt til politiet.

»Det er direkte hjerteskærende at høre om de overgreb, de piger er blevet udsat for. Efter min viden er flere af de anklagede mænd fortsat aktive i LAU og sidder på ledelsesposter i foreningen. Efter at have fået kendskab til de mange overgreb og krænkelser vil jeg simpelthen ikke kunne se en forælder i øjnene og sige, at det er trygt for deres datter i den her forening,« lød det fra Rasmus Brygger.

Under talen blev flere af pigernes vidnesbyrd delt rundt på papir til medlemmerne.

Et billede blev lørdag delt på de sociale medier og viser angiveligt en del af papiret.

Her beskriver en anonym pige, hvordan hun forsøger at forklare et ledende medlem af ungdomspartiet, at hun ikke ønsker at have sex med ham, og at hun synes, det er forkert. Her svarer det ledende medlem:

»Jeg må gerne, jeg er i ledelsen.«

Hun fortæller videre, at der hersker en »sexkultur« i ungdomspartiet, hvor mandlige medlemmer konkurrerer om, hvem der kan have mest sex med kvindelige medlemmer.

Det var derfor også hårde beskyldninger om svigt, som Rasmus Brygger rettede mod ledelsen af ungdomspartiet.

»Jeg fortalte også politiet om det ledelsesmæssige svigt. At ledelsen over flere år har haft kendskab til sager, men har været inaktive. En enkelt pige har endda fortalt mig, hvordan det daværende forretningsudvalg aktivt har dækket over sagen.«

Flere tilhørere siger til B.T., at den rystende tale blev mødt af bifald.

Omstændighederne lagde dog kun en midlertidig og sporadisk dæmper på stemningen for dem, der grinende og jokende nød deres fadøl i pauserne.

Traditionen tro blev der nemlig allerede fra morgenstunden skænket fadøl op til de mange medlemmer i jakkesæt og gallakjoler som optakt til aftenens fest.

Hen på eftermiddagen blev den siddende formand, Carl Andersen, afsat til fordel for 20-årige Signe Bøgevald Hansen.

»Jeg må konstatere, at der har været en vilje til at få en anden ledelse til at håndtere de mange sager, der desværre er kommet frem de sidste par dage. Vi tager afstand fra alle sagerne og synes, det er helt grotesk, at det har fundet sted i foreningen. Jeg ønsker den nye ledelse held og lykke med at opklare og gå videre med dem,« sagde Carl Andersen efter afstemningen.

Han oplyste desuden, at han kun kendte til én sag, og at en enkelt person allerede er blevet ekskluderet fra ungdomspartiet.

»Man skulle have reageret noget hurtigere og måske have været mere villige til at smide folk ud noget hurtigere, end tilfældet har været,« lød det videre fra Carl Andersen.

På Facebook har den nyvalgte formand for LAU, Signe Bøgevald, kommenteret på de aktuelle sager.

'I dag har vi valgt en ny ledelse – en ledelse der kommer til at handle. Også i den meget alvorlige sag, vi har om anklager om seksuelle krænkelser. Sammen med den nye ledelse vil jeg rydde op og sikre en tryg kultur for alle. Vi vil også gøre det i samarbejde med politiet og andre relevante myndigheder.'