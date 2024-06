Rusland ønsker ikke en direkte konflikt med Nato, understreger forsvarsministeren om trusselsvurdering.

Trusselsniveauet for destruktive cyberangreb mod virksomheder og myndigheder hæves fra lav til middel.

Det oplyser forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og chefen for Center for Cybersikkerhed (CFCS), Thomas Flarup, på et pressemøde.

- Det sker, umiddelbart efter at FE (Forsvarets Efterretningstjeneste, red.) og PET (Politiets Efterretningstjeneste, red.) har meldt om en skærpet hybridkrig, siger forsvarsministeren og tilføjer:

- Det er vigtigt at sige, at Rusland ikke ønsker en direkte konflikt med Nato.

Trusselsniveauet har tidligere været vurderet som højt. I januar 2023 valgte Center for Cybersikkerhed således at hæve niveauet fra middel til høj.

Det skete dengang med begrundelse i prorussiske aktivistiske hackergruppers høje aktivitetsniveau mod Nato-lande.

/ritzau/