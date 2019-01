Pinlige afsløringer, hul i muren og russiske anklager – sådan var Trumps uge

Ikke siden Watergate har de politiske skandaler i den grad stået i kø i USA. Og sidste uge var en af de hidtil værste i Donald Trumps præsidentperiode.

Ikke alene står præsidenten i spidsen for en nu historisk lang nedlukning af den offentlige sektor. 800.000 må gå uden løn. Ifølge avisen New York Times fik FBI også nys om, at præsidenten måske var russisk agent. Og endelig, efter tre års snak, trusler og pral fra Trumps side, brugte en sikkerhedskontrollør en ganske almindelig motorsav til at lave et stort hul i Donald Trumps 'uigennemtrængelige' mur.

Med andre ord, hvis du tror, at du havde en skidt uge, så kig i stedet på Trumps.

Her er skandaleugen, en dag ad gangen:

SØNDAG: En nu demokratiske ledet retskommission, der i snart to år har endevendt Donald Trumps potentielt ulovlige samarbejde med Rusland, afslører, at præsidentens tidligere advokat og personlige 'fikser', Michael Cohen, har indvilliget i at blive afhørt og aflægge vidnesbyrd på direkte tv. Det vil sige, at præsidentens største modstandere nu frit kan stille spørgsmål om påståede elskerinder (Stormy Daniels m.fl.), præsidentens kendskab til sønnen Donald Jr.s møde med russiske topfolk i Trump Tower og forretningsmanden Trumps personlige finanser. Tv-stationen MSNBC kalder den kommende afhøring (planlagt til midten af februar) 'århundredets realityshow'.

Donald Trumps tidligere advokat og personlige 'fikser', Michael Cohen, er allerede idømt tre års fængsel. Nu har han indvilliget i at lade sig udspørge om 'alting, der har med Trump at gøre' – på direkte tv. Foto: TIMOTHY A. CLARY - AFP Vis mere Donald Trumps tidligere advokat og personlige 'fikser', Michael Cohen, er allerede idømt tre års fængsel. Nu har han indvilliget i at lade sig udspørge om 'alting, der har med Trump at gøre' – på direkte tv. Foto: TIMOTHY A. CLARY - AFP

MANDAG: Hul i muren. Lige siden starten af hans præsidentkampagne i 2015 har Donald Trumps primære løfte været: 'Jeg vil bygge en 'solid' og 'smuk' mur imellem Mexico og USA'. Mandag afslørede tv-stationen NBC, at en sikkerhedskontrollør med almindeligt værktøj havde savet et stort hul i en del af Trumps 'uigennemtrængelige' mur, som indtil videre er en prototype.

Der er hul i muren. Ifølge tv-stationen er dette hul i Donald Trumps foreslåede mur mellem USA og Mexico savet med en almindelig motorsav. Foto: NBC Vis mere Der er hul i muren. Ifølge tv-stationen er dette hul i Donald Trumps foreslåede mur mellem USA og Mexico savet med en almindelig motorsav. Foto: NBC

TIRSDAG: Mens han i 2016 var Donald Trumps kampagneleder, delte den nu fængslede forretningsmand Paul Manafort fortrolig vælgerstatistik med flere russiske forbindelser med tæt kontakt til Vladimir Putin. Disse oplysninger kunne ifølge FBI bruges til at sprede 'fake news' iblandt vælgere i afgørende stater som Michigan og Wisconsin og dermed have givet Trump sejren. Det skriver avisen Washington Post.

Den bedragerianklagede Paul Manafort (Donald Trumps forhenværende kampagneleder) lækkede (ifølge FBIs anklager) fortrolige vælgeroplysninger til sine russiske kilder. Foto: RICK WILKING - Reuters Vis mere Den bedragerianklagede Paul Manafort (Donald Trumps forhenværende kampagneleder) lækkede (ifølge FBIs anklager) fortrolige vælgeroplysninger til sine russiske kilder. Foto: RICK WILKING - Reuters

ONSDAG: Lufthavnspersonalet, der nu i tre uger har gået uden løn, anlægger sag imod Donald Trumps regering. 'Fastfrysningen af vores løn og den dermed faldende arbejdsmoral bringer lufthavnssikkerheden i fare', lyder det bl.a. i sagsanlægget. Ifølge bl.a. CNN har rekordmange ansatte inden for luftfartssikkerheden meldt sig 'syge'.

Fagforeningen for de kriseramte luftfartsansatte har anlagt sag mod Trump-regeringen. De er tvunget til at gå på arbejde. Men de får ikke løn, før det nye satsbudget er vedtaget. Foto: ANDREW GOMBERT - AFT Vis mere Fagforeningen for de kriseramte luftfartsansatte har anlagt sag mod Trump-regeringen. De er tvunget til at gå på arbejde. Men de får ikke løn, før det nye satsbudget er vedtaget. Foto: ANDREW GOMBERT - AFT

TORSDAG: Kammerat Trump? Avisen New York Times rapporterer, at FBI har undersøgt, hvorvidt Donald Trump arbejdede som agent for Vladimir Putin og den russiske regering. Da Putin og Trump i juli 2018 mødtes i Helsinki, Finland, gav Donald Trump angiveligt den tilstedeværende tolk ordre til at holde en stor del af dialogen hemmelig.

'Kammerat Trump, formoder jeg?' Ifølge avisen The New York Times har FBI undersøgt, hvorvidt Donald Trump arbejdede som agent for Vladimir Putin og den russiske regering. Foto: Brendan Smialowski - AFP Vis mere 'Kammerat Trump, formoder jeg?' Ifølge avisen The New York Times har FBI undersøgt, hvorvidt Donald Trump arbejdede som agent for Vladimir Putin og den russiske regering. Foto: Brendan Smialowski - AFP

FREDAG: I dag modtager 800.000 offentligt ansatte 0 dollar i løn for to ugers arbejde. Den delvise nedlukning af USAs offentlige sektor (bl.a. grænsevagter og lufthavnssikkerhed) er nu den længste i amerikansk historie. Under et møde med sine politiske modstandere 22. december gentog Trump på direkte tv: 'Jeg vil være stolt af at tage ansvaret for nedlukningen'. I dag forsøger præsidenten at give demokraterne ansvaret for krisen. Demokraterne og republikanerne kan ikke blive enige om det kommende statsbudget, hvori Donald Trump forlanger, hvad der svarer til 33 milliarder kroner, til opførslen af den lovede mur mellem USA og Mexico.

Den nuværende nedlukning af store dele af den offentlige sektor er nu officielt den længste i amerikansk historie. Foto: Brendan Smialowski - AFP Vis mere Den nuværende nedlukning af store dele af den offentlige sektor er nu officielt den længste i amerikansk historie. Foto: Brendan Smialowski - AFP

LØRDAG: Ifølge avisen The Financial Times er Præsident Trumps datter Ivanka Trump kandidat til jobbet som leder af Verdensbanken – en af klodens mest magtfulde finansinstitutioner. Millardær og Trump-modstander Tom Steyer kalder nyheden 'det hidtil værste eksempel på nepotisme og korruption i Trumps i forvejen korrupte regering. Og det demokratiske kongresmedlem tilføjer sarkastisk: 'Nu da Ivanka Trump ikke længere designer sko, er det vel et oplagt job'.