Hvis det var en boksekamp, ville præsident Donald Trump og hans nye demokratiske modstander og flertalsleder af Repræsententernes Hus, Nancy Pelosi, tilhøre to vidt forskellige vægtklasser.

Præsidenten vejer ind på cirka 105 kilo, mens Pelosi er helt nede i 'myrevægt' med sølle 48 kilo. Men politisk er de to giganter ligevægtige. Og det kan meget vel være, at det bliver Pelosi, der på lang sigt vinder på knock-out.

Efter over 30 år som leder i det demokratiske parti har 78-årige Nancy Pelosi nemlig al den politiske erfaring, som forretningsmanden og eks-realitystjernen Donald Trump mangler.

Donald Trump sværger, at han ikke er bange for Nancy Pelosi. Kilder tæt på præsidenten fastholder ifølge New York Times det modsatte. Foto: MICHAEL REYNOLDS - EPA Vis mere Donald Trump sværger, at han ikke er bange for Nancy Pelosi. Kilder tæt på præsidenten fastholder ifølge New York Times det modsatte. Foto: MICHAEL REYNOLDS - EPA

Ideologisk kunne Trump og Pelosi heller ikke være mere forskellige. Hun tror på det offentliges magt, mens han er for enhver form for privatisering. Og endelig kan de to ledere ikke udstå synet af hinanden.

»Du kunne skære stemningen ud med en kniv, så kold er luften, da de var i samme lokale.«

Sådan beskriver MSNBCs politiske kommentator Chris Matthews mødet, der i sidste uge fandt sted imellem Nancy Pelosi og Donald Trump i Det Hvide Hus.

78-årige Nancy Pelosi er mor til fem og bedstemor til ni. Torsdag blev Pelosi genvalgt som leder af det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus. Foto: Jose Luis Magana Vis mere 78-årige Nancy Pelosi er mor til fem og bedstemor til ni. Torsdag blev Pelosi genvalgt som leder af det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus. Foto: Jose Luis Magana

Før mødet, der primært drejede sig om sikkerheden på den amerikansk-mexicanske grænse, havde mange nye kongresmedlemmer - især de yngre og mere radikale - udtrykt tvivl om, hvorvidt den aldrende Pelosi stadig har, hvad der skulle til for at lede det nye demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus.

Og den erfarne politiker og bedstemor til ni fik da også kamp til stregen. Donald Trump var således i krigshumør. Præsidenten holdt fast ved sit krav om en mur imellem USA og Mexico. Men før Pelosi igen tog sine solbriller og lange røde frakke på, havde hun ifølge samtlige amerikanske medier - selv den højreorienterede tv-station Fox News - givet Trump tørt på.

Ikke alene tog præsidenten til sine partifællers store fortrydelse fuldt ansvar for den nedlukning af den offentlige sektor, der nu på tredje uge skaber panik og aktiefald i USA. Nancy Pelosi fintede også udenom alle præsidentens verbale angreb.

Og da Pelosi torsdag blev genvalgt som leder af det nye demokratiske kongresflertal, glimrede præsidenten da også ved sit fravær.

Torsdag indtog det nye demokratiske flertal sine pladser i Repræsententernes Hus. Sammen med Senatet udgør Repræsentanternes Hus den amerikanske kongres. Foto: CHIP SOMODEVILLA - AFP Vis mere Torsdag indtog det nye demokratiske flertal sine pladser i Repræsententernes Hus. Sammen med Senatet udgør Repræsentanternes Hus den amerikanske kongres. Foto: CHIP SOMODEVILLA - AFP

Indtil nu har Donald Trump kunnet nyde et historisk flertal i både Senatet og Repræsentanternes Hus.

Men torsdag morgen vågnede den amerikanske præsident op til en ny politisk virkelighed.

Efter et massivt nederlag ved midtvejsvalget i november må Trump og hans republikanske parti nemlig pænt dele magten med Nancy Pelosi og hendes demokratiske parti.

Trump har stadig flertal i Senatet. Men fra nu af skal alle større politiske tiltag også godekendes af demokraterne. Og især de nyvalgte og mere venstreorienterede medlemmer af Repræsentanternes Hus stopper ikke her.

House Democratic leader Nancy Pelosi (D-CA) speaks to reporters as Senator Dick Durbin (D-IL) looks on following a border security briefing with U.S. President Donald Trump and congressional leadership at the White House in Washington, U.S., January 2, 2019. REUTERS/Carlos Barria Foto: CARLOS BARRIA Vis mere House Democratic leader Nancy Pelosi (D-CA) speaks to reporters as Senator Dick Durbin (D-IL) looks on following a border security briefing with U.S. President Donald Trump and congressional leadership at the White House in Washington, U.S., January 2, 2019. REUTERS/Carlos Barria Foto: CARLOS BARRIA

Anført af den blot 29-årige Alexandria Ocasio-Cortez fra staten New York ønsker denne mere radikale fraktion at bringe præsidenten for en rigsret. Og selvom Nancy Pelosi bestemt ikke hører til kongressens yngste, udelukker hun heller ikke en fremtidig retssag imod præsidenten, som hun kalder 'en amoralsk, patologisk løgner'.