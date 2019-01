Ingen ved, hvor længe præsident Trump vil tale. Og ingen ved med sikkerhed, hvad han vil sige. Men én ting er sikkert. Det bliver ikke billigt for de syv førende amerikanske tv-stationer ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, MSNBC og FoxNEWS.

Når Donald Trump i aften klokken 21 (klokken 3 dansk tid) taler direkte til folket, vil der nemlig ikke blive tid til de sædvanlige tv-reklamer, der normalt afbryder tv-strømmen med minutters mellemrum. Og tabet af reklameindtægter vil ifølge The New York Times overskride 300 millioner kroner.

Ikke siden Barack Obama i 2011 afslørede, at Osama bin Laden var blevet dræbt i Pakistan, har en amerikansk præsident holdt en direkte tv-tale til den amerikanske befolkning. Og selvom kun lidt er afsløret på forhånd, forventes det, at Donald Trump vil argumentere for, hvorfor en fysisk mur imellem USA og Mexico er nødvendig. Enkelte iagttagere mener endog, at Trump vil benytte lejligheden til at erklære 'national undtagelsestilstand' ved landets sydlige grænse og således forsøgsvis bane vejen for at opføre den kontroversielle grænsemur uden Kongressens samtykke.

Donald Trump foran en smagsprøve på den mur, han ønsker opført hele vejen langs den amerikansk-mexicanske grænse. Foto: Kevin Lamarque - Reuters Vis mere Donald Trump foran en smagsprøve på den mur, han ønsker opført hele vejen langs den amerikansk-mexicanske grænse. Foto: Kevin Lamarque - Reuters

'Tirsdag aften klokken 21 vil jeg underrette nationen omkring den humanitære krise, der netop nu udspiller sig på vores sydlige grænse.'

Sådan skrev Donald Trump mandag aften på sin Twitter-hjemmeside.

Da vicepræsident Mike Pence en time senere blev spurgt, hvorvidt Trump ville erklære undtagelsestilstand, fastholdt Pence, at den endelig beslutning endnu ikke er taget.

(ARKIV) (FILES) In this file photo taken on January 6, 2019 US President Donald Trump speaks to the media as he arrives at the White House in Washington, DC, after meetings at Camp David. - President Donald Trump announced he will "address the nation" on January 8, 2019 on his demand for a Mexico border wall that he says is needed to shut out dangerous illegal immigration. Den delvise nedlukning i USA fortsætter på tredje uge. Præsidenten forbereder tale til befolkningen og tur til grænsen til Mexico, der står centralt i striden. Det skriver Ritzau, tirsdag den 8. januar 2019.. (Foto: JIM WATSON/Ritzau Scanpix) Foto: JIM WATSON - AFP Vis mere (ARKIV) (FILES) In this file photo taken on January 6, 2019 US President Donald Trump speaks to the media as he arrives at the White House in Washington, DC, after meetings at Camp David. - President Donald Trump announced he will "address the nation" on January 8, 2019 on his demand for a Mexico border wall that he says is needed to shut out dangerous illegal immigration. Den delvise nedlukning i USA fortsætter på tredje uge. Præsidenten forbereder tale til befolkningen og tur til grænsen til Mexico, der står centralt i striden. Det skriver Ritzau, tirsdag den 8. januar 2019.. (Foto: JIM WATSON/Ritzau Scanpix) Foto: JIM WATSON - AFP

På nuværende tidspunkt kræver præsident Donald Trump 5,7 milliarder dollar til at opføre første del af den mur, han gentagne gange lovede sine vælgere under valgkampen i 2016. Senatet, der har republikansk flertal, har sagt god for beløbet. Men i den anden halvdel af Kongressen, Repræsentanternes Hus, nægter det nyvalgte demokratiske flertal at bøje sig for præsidentens krav.

Denne politiske uenighed har resulteret i, at et nyt statsbudget endnu ikke er underskrevet. Og i snart tre uger har store dele af den offentlige sektor i USA derfor været lukket.

Over 600.000 statsansatte er derfor blevet lockoutet. Godt 200.000 andre (blandt andet sikkerhedspersonalet i nationens lugthavne) er tvunget til at arbejde uden løn. Og resultatet er en højspændt politisk situation, hvor både demokrater og republikanere får skylden.

Forskellige prototyper på grænsemuren imellem USA og Mexico. Foto: GUILLERMO ARIAS - Ritzau Vis mere Forskellige prototyper på grænsemuren imellem USA og Mexico. Foto: GUILLERMO ARIAS - Ritzau

Under et december-møde i Det Hvide Hus sagde Donald Trump på direkte tv, at han med glæde tog ansvaret for den kommende nedlukning af dele af det amerikanske statsapparat (den offentlige sektor).

Selv den republikansk dominerede tv-station FoxNews er begyndt at tale kritisk om præsidentens beslutninger. I forbindelse med nattens tale siger FoxNews' faste juridiske ekspert, dommer Andrew Napolitano:

»Præsident Trump har malet sig selv op i et hjørne. Han er dybt vand. Og uanset hvad han tror, så kan præsidenten ikke opføre en mur uden Kongressens samtykke. Det er blot fakta.«