Den 16-årige skoleelev og verdenskendte klimaaktivist Greta Thunberg bliver ved med at frustrere den amerikanske præsident, Donald Trump.

Denne gang er det Time Magazines kåring af Greta Thunberg som årets person for 2019, der går Donald Trump på nerverne.

Og det i en sådan grad, at han torsdag langer ud efter hende på Twitter:

'Så latterligt. Greta bør arbejde på hendes problem med at håndtere hendes vrede, og bagefter se en god, gammeldags film med en ven. Slap af Greta, Slap af!,' skriver han på Twitter som en kommentar til et tweet om, at hun er kåret til årets person af Time.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

​Greta Thunberg har kort efter svaret kækt tilbage. ​

I sin profiltekst på Twitter står der nu:

'En teenager, der arbejder med hendes problemer med at håndtere vrede. Slapper pt. af og ser en god, gammeldags film med en ven.'

​Greta Thunberg blev kåret til årets person af Time med en stor forside, efter hun er blevet ansigtet på ungdommens klimabevægelse.

​Det er ikke første gang, Donald Trump langer ud efter Greta Thunberg.

​I september holdt Greta Thunberg en flammende tale til et klimatopmøde i FN, hvor hun beskyldte verdenslederne for at have stjålet hendes barndom og drømme med deres passive klimapolitik.

​Det kunne Donald Trump ikke sidde overhørig. ​I et tweet om talen skrev han:

»Hun virker som en meget glad, ung pige der ser frem til en lys og fantastisk fremtid. Så dejligt at se«