Ikke siden Barack Obama i 2011 afslørede, at Osama bin Laden var blevet dræbt i Pakistan, har en amerikansk præsident holdt en direkte tv-tale til den amerikanske befolkning.

Men natten til onsdag tager USAs 45. præsident, Donald Trump det samme tunge skyts i brug. Og klokken 21:00 (klokken 03 i Danmark) blænder samtlige amerikanske tv-station således op for direkte transmission fra Det Ovale Kontor, hvor præsidenten vil sidde klar.

Og på denne live-feed kan du følge med, når Trump taler til folket.

Donald Trump besøger den amerikansk/mexicanske grænse. Her står præsidenten foran en prototype på den mur, han ønsker opført. Foto: Kevin Lamarque - Ritzau Vis mere Donald Trump besøger den amerikansk/mexicanske grænse. Her står præsidenten foran en prototype på den mur, han ønsker opført. Foto: Kevin Lamarque - Ritzau

Denne gang handler det muren imellem USA og Mexico - eller manglen på samme.

I øjeblikket er store dele af det amerikanske statsapparat lukket ned, fordi det demokratiske og det republikanske parti ikke kan blive enige om det kommende års budget.

Donald Trump forlanger 5,7 milliarder dollar, så opførslen af den 12 meter høje mur langs USAs sydlige grænse kan påbegyndes. Men det nyvalgte demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus, der udgør halvdelen af Kongressen, nægter at bevillige de mange penge.

En US Marine-soldat står vagt udenfor Det Hvide Hus, hvorfra Præsident Trump taler til nationen.. Foto: SAUL LOEB - AFP Vis mere En US Marine-soldat står vagt udenfor Det Hvide Hus, hvorfra Præsident Trump taler til nationen.. Foto: SAUL LOEB - AFP

Og selvom kun lidt er afsløret på forhånd, forventes det, at Donald Trump i sin tale vil argumentere for, hvorfor en fysisk mur imellem USA og Mexico er nødvendig.

Enkelte iagttagere mener endog, at Trump vil benytte lejligheden til at erklære 'national undtagelsestilstand' ved landets sydlige grænse og således forsøgsvis bane vejen for at opføre den kontroversielle grænsemur uden Kongressens samtykke.