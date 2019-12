USA's ambassade i Danmark nægtede deltagelse af forsker ved konference, som derfor blev aflyst.

Den amerikanske forsker og Nato-ekspert Stanley Sloan kommer alligevel til Danmark.

Det gør han i forbindelse med et udenrigs- og sikkerhedspolitisk arrangement i Folketinget 4. april 2020 arrangeret af Nordic Dialogue, som er et uafhængigt debat- og mødeforum.

Det oplyser Preben Bonnén, politisk faglig chef i Nordic Dialogue.

- Vi vil gerne den kritiske dialog, hvor man kan udveksle holdninger og synspunkter og få de forskellige nuancer.

- I et demokrati som Danmark kan det ikke passe, at man afholder en kritiker fra at være med. Det begynder jo nærmest at få karakter af, at man er i Kina, Rusland eller Tyrkiet, siger Preben Bonnén.

Tænketanken Atlantsammenslutningen måtte søndag aflyse en konference, som skulle fejre Natos 70-års jubilæum, med Sloans deltagelse på Frederiksberg.

Den amerikanske ambassade, som var medarrangør af konferencen, nægtede deltagelse fra den amerikanske forsker som flere gange har ytret sig kritisk over for USA's præsident, Donald Trump.

Stanley Sloan bekræfter i en mail til DR Nyheder, at han deltager i Nordic Dialogues arrangement.

- Jeg har indvilliget i at deltage i programmet og kommer til Danmark af respekt for landets pligtfølelse over for det liberale demokrati, den transatlantiske alliance og ytringsfriheden, skriver han i en mail.

Konferencen arrangeret af Atlantsammenslutningen og den amerikanske ambassade skulle have fundet sted tirsdag.

Den amerikanske ambassade har tidligere i en skriftlig meddelelse udtrykt ærgrelse over aflysningen. Ambassaden understregede i samme ombæring, at den støtter ytringsfrihed.

Preben Bonnén er ikke imponeret over processen.

- Jeg synes, at Atlantsammenslutningen traf det rigtige valg ved at aflyse. Jeg synes, at det var den rigtige beslutning.

- Omvendt vil jeg også sige, at Atlantsammenslutningen aldrig nogensinde burde have indgået et samarbejde med den amerikanske ambassade, hvis man gerne vil fremstå objektiv og neutral, siger Preben Bonnén.

Ved Nordic Dialogues arrangement bliver Sloan en af flere foredragsholdere. Ifølge Preben Bonnén kan Sloan bidrage med en analyse, som "bør udbredes til et større publikum, herunder det danske".

Arrangementet i Folketinget finder sted 4. april, som er på selve årsdagen for Natos 70-årsjubilæum.

/ritzau/