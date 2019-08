USA's præsident Donald Trump har torsdag haft en "konstruktiv" samtale med statsminister Mette Frederiksen.

Danmark og USA har et godt forhold til hinanden, selv om USA's præsident Donald Trump i denne uge aflyste sit besøg i Danmark.

Det understregede statsminister Mette Frederiksen (S) flere gange, da hun efter et besøg på Grønland onsdag mødte pressen for første gang efter aflysningen af statsbesøget.

Torsdag blev det tætte forhold mellem Danmark og USA bekræftet, da Donald Trump og den danske statsminister talte i telefon sammen.

Statsministeriet oplyser, at det var en konstruktiv samtale, hvor lederne blandt andet drøftede behovet for yderligere at udvikle samarbejdet og håndteringen af de fælles sikkerhedspolitiske udfordringer.

Danmark har i mange år været et af de mest aktive lande i forhold til at sende soldater til de USA-ledede indsatser i blandt andet Irak og Afghanistan. Blandt andet derfor blev Donald Trumps aflysning mødt med hård kritik af danske politikere fra partier i begge sider af folketingssalen.

Mette Frederiksen sagde, at hun var "ærgerlig og overrasket over", at besøget er blevet udskudt på ubestemt tid.

- Jeg havde ligesom mange andre set frem til besøget, og vi har været i fuld gang med forberedelserne, og jeg havde først og fremmest set frem til at markere vores stærke bilaterale samarbejde Danmark og USA imellem, lød det onsdag fra statsministeren.

Afbuddet fra Trump indløb til den danske ambassade i Washington natten til onsdag dansk. Dermed var det et afbud med "usædvanligt" kort varsel lod Mette Frederiksen forstå. Besøget var planlagt til 2. og 3. september efter at Trump har været i Polen.

Donald Trump valgte at aflyse besøget med henvisning til, at Mette Frederiksen ikke ønskede at diskutere et salg af Grønland til USA. Et forslag, der blev blankt afvist af både grønlandske og danske politikere.

Mette Frederiksen brugte dog pressemødet onsdag til at understrege, at USA fortsat er en helt afgørende allieret for Danmark:

- Vi har en god dialog med amerikanerne. Det må man ikke tage fejl af. Det har vi på mange niveauer. Jeg håber, at vi fortsat kan udvikle vores samarbejde og kan håndtere de udfordringer, som vi står overfor. Det ændrer det ikke på, at det her besøg ikke bliver til noget, lød det onsdag fra statsministeren.

