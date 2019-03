Det er meget muligt, at der står noget med småt, som Donald Trumps fjender og kritikere vil hæfte sig ved.

Men tilbage står en soleklar sejr, der har fået selv uhyre Trump-kritiske CNN til at skrive, at han nu kan omskrive historien om sit hidtil omstridte præsidentskab.

Så store er ordene i allerførste linje af det store internationale medies analyse af situationen i amerikansk politik, efter at Donald Trump i realiteten er blevet frifundet for beskyldningerne om aftalt spil med Rusland under præsidentvalgkampen i 2016.

Der er simpelthen tale om en ny æra for Trump ifølge CNN.

Donald Trump kan nu gå ind i en ny æra i sit præsidentskab. Arkivfoto Foto: NICHOLAS KAMM Vis mere Donald Trump kan nu gå ind i en ny æra i sit præsidentskab. Arkivfoto Foto: NICHOLAS KAMM

Og konklusionerne i Rusland-undersøgelsen, der er foretaget af den særlige anklager Robert Mueller, har da også ændret hele præmissen for Donald Trumps præsidentskab, mener USA-analytiker Mads Fuglede.

For ifølge ham har der været en generel opfattelse af, at Donald Trump før eller siden ville miste sit politiske liv, når Mueller kunne slå fast, at Trump og hans folk konspirerede med Rusland.

Men det er altså ikke sket, og tilbage står en styrket præsident.

»Indtil videre har det været taget for givet, at Trump kun var præsident lige lidt endnu, og det er et skidt udgangspunkt for at være præsident, fordi det hæmmer den politiske kapital.«

»Men når man nu ikke kan rejse sigtelse, skal man huske på, at det i en retssag er det samme som at være frikendt. Så det her giver mulighed for at starte forfra for Trump,« siger Mads Fuglede.

For USA-ekspert Anders Agner Pedersen er der heller ikke tvivl om, at Donald Trump lige nu går og godter sig.

»Det er en god dag for Trump. Det er der ikke tvivl om. Det har hængt over ham som en sort sky i næsten to år.«

»Han har hele tiden sagt, at det er en heksejagt, og at der ikke er noget at komme efter, og det kan han nu med en vis ret sige,« siger chefredaktøren på Kongressen.dk.

'Den særlige anklagers efterforskning fandt ikke, at Trump-kampagnen eller nogen, der var associeret med den, konspirerede eller koordinerede med Rusland i dets bestræbelser på at påvirke USA's præsidentvalg i 2016,' lyder det i Robert Muellers rapport. Arkivfoto Foto: JIM LO SCALZO (arkiv). Vis mere 'Den særlige anklagers efterforskning fandt ikke, at Trump-kampagnen eller nogen, der var associeret med den, konspirerede eller koordinerede med Rusland i dets bestræbelser på at påvirke USA's præsidentvalg i 2016,' lyder det i Robert Muellers rapport. Arkivfoto Foto: JIM LO SCALZO (arkiv).

Når Trump kun med 'en vis ret' kan erklære sig frifundet, skyldes det, at Robert Mueller i sin rapport hverken frifinder eller erklærer præsidenten skyldig i at have forhindret efterforskningen i Rusland-undersøgelsen.

Tilbage står Donald Trump dog renset for den alvorligste anklage, og han var da også hurtig til at glæde sig på sit yndlingsmedie, Twitter.

'Intet aftalt spil. Ingen obstruktion. En total og komplet frifindelse. Hold Amerika storslået,' skriver han.

Klar til valgkamp

Ifølge både Mads Fuglede og Anders Agner Pedersen er timingen for rapporten god for Trump, der nu kan se frem mod at blive genvalgt om halvandet år.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. marts 2019

»Havde rapporten vist det modsatte, ville panikken begynde at brede sig i det republikanske parti.«

»For man ville så samtidig med en valgkamp skulle se indledningen af en rigsretssag mod partiets præsidentkandiat foregå, hvor han var under anklage for at samarbejde med Rusland,« siger Anders Agner Pedersen og fortsætter:

»Nu har Trump fået fjernet en potentiel tikkende bombe, og han er uden tvivl partiets kandidat i 2020.«

»Han kan nu begynde at kommunikere offensivt, at demokraterne bare har jagtet ham, og at de er desperate. Med halvandet år til valget er timingen rigtig god, og han har en meget reel mulighed for at blive genvalgt.«