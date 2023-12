Frem mod 2027 afsættes der ti millioner kroner årligt til lex.dk, så leksikonet også fremover kan opdateres.

Regeringen afsætter ti millioner kroner ekstra årligt frem mod 2027 til onlineleksikonet lex.dk.

Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Pengene, der tæller 40 millioner kroner i alt, skal understøtte, at leksikonet kan blive opdateret i de kommende år, lyder det.

- Vi skal fortsat have et stærkt dansk leksikon på nettet, så danskerne har let adgang til troværdig information i en tid, hvor der florerer masser af falske nyheder og misinformation online, siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) i pressemeddelelsen.

Opslagsværkets bestyrelsesformand, Niels Elers Koch, har ifølge Weekendavisen i længere tid råbt op om en ekstra økonomisk håndsrækning, fordi der med de nuværende budgetter ikke er råd til vedligeholdelse.

Med finansloven for sidste år fik lex.dk bevilget 13 millioner kroner i 2022 og ti millioner kroner årligt i perioden 2023-2025.

Men fra næste år får leksikonet altså ti millioner kroner ekstra, mens bevillingen nu først står til at udløbe efter 2027.

Leksikonet blev forbigået i finanslovaftalen for næste år, som blev præsenteret i slutningen af november.

Det fik Ole Mølgaard, sekretariatschef hos lex.dk, til at komme med endnu et opråb, fordi det hastede med at finde en politisk løsning, hvis ikke leksikonet skulle fortsætte med at leve livet farligt.

- Vi er på finansloven med ti millioner kroner i 2024 og 2025, og vi kommer til at arbejde videre for at sikre resten og en varig finansiering af lex.dk. Det haster i den grad, men det kan nås, sagde Ole Mølgaard til Kulturmonitor inden mandagens melding fra Kulturministeriet.

Nu glæder han sig over, at leksikonet "i løbet af så kort tid har fået så god og bred opbakning".

- Finansieringen afspejler, at lex.dk ikke alene er af stor kulturel betydning for alle danskere, men at lex.dk også har en særlig betydning i undervisningssektoren og for formidlingen af forskningen på dansk, siger sekretariatschefen i en pressemeddelelse.

Leksikonet er frit tilgængeligt for alle og indeholder opslagsværkerne Den Store Danske, Trap Danmark og en række specialværker.

Det rummer over 230.000 artikler, der er skrevet af danske forfattere og andre fagpersoner, og har ifølge videnskab.dk 1,3 millioner månedlige brugere.

/ritzau/