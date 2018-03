Danskerne har i stor stil meldt sig ind i gule- og røde fagforeninger op til en mulig konflikt.

København. En rundspørge foretaget af Politiken viser, at det ikke kun er de traditionelle fagforeninger, der oplever medlemsfremgang i forbindelse med forhandlingerne om de offentlige overenskomster.

Også langt flere end normalt søger også mod de alternative fagforeninger også kaldet de gule fagforeninger som har valgt at frasige sig strejkeretten og ikke være bundet af overenskomster.

- Mange kan huske konflikten fra sidste gang og har betalt af i mange år.

- Vi har for eksempel fået en henvendelse fra en lærer, der snart skal på efterløn, og som lige er blevet færdig med at betale for sidste konflikt, som ikke har mod på at kaste sig ud i endnu en konflikt, siger Tina Quist, der er teamleder i Krifas kontaktcenter, til Politiken.

Politiken har foretaget rundspørgen blandt fem traditionelle fagforeninger og tre alternative.

Her fremgår det af tal for januar-marts 2018, at sammenlagt tæt på 7000 har henvendt sig for at blive medlem af fem af landets største fagforeninger (FOA, Djøf, Danmarks Lærerforening, 3F, HK Danmark).

Tre af landets største alternative fagforeninger (Krifa, Frie Funktionærer, Det Faglige Hus) har fået mere end 2700 nye medlemmer i løbet af januar-marts 2018.

Fagforeningernes tal er mere end dobbelt så høje som for samme periode sidste år, oplyser de til avisen.

- Jeg tror, der sker en polarisering. At nogen ønsker sig væk fra de traditionelle fagforeninger og over til sådan nogle som os, og andre slutter op omkring de traditionelle fagforeninger for ligesom at bakke dem op, siger Søren Fibiger Olesen, formand i Krifa, til Ritzau.

Melder man sig ind i en fagforening for at få del af strejkekassen, er løbet dog kørt i de fleste tilfælde.

I FOA skal man eksempelvis have været medlem siden nytår for at få del i strejkekassen. Mens der i eksempelvis i HK Stat er en karenstid på en måned.

Der er varslet strejke per 4. april og varsel om lockout fra 10 april.

/ritzau/