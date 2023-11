Lørdag kan Troels Lund Poulsen uden konkurrence lade sig krone som Venstres nye formand i Herning.

Men spørger man de vælgere, der stemte på Venstre ved folketingsvalget i november 2022, er der en helt anden kandidat, de i virkeligheden hellere ville have haft på posten som ny Venstre-formand.

Mens Venstres folketingsgruppe på Christiansborg allerede har erklæret deres enstemmige opbakning til Troels Lund Poulsen, er der altså stadig en helt anden mand, der spørger i kulissen hos vælgerne.

Navnet er Gade, Søren Gade.

»Søren Gade er for Venstre, hvad Connie Hedegaard er for De Konservative. Det er den, man ikke kan få, som man gerne vil have. Det her er et vidnesbyrd om, at det er en meget lunken og forbeholden forsamling, som Troels Lund Poulsen nu skal til at appellere til,« lyder det fra B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

I alt 29 procent af de adspurgte Venstre-vælgere svarer i en ny måling, at de foretrækker Søren Gade som formand for Venstre, mens 24 procent svarer, at de helst vil have Troels Lund Poulsen på posten.

OM MÅLINGEN Hvis du frit kunne vælge, hvilken af følgende personer foretrækker du så som ny formand for Venstre?

Søren Gade: 29 % Troels Lund Poulsen: 24 % Stephanie Lose: 14 % Sophie Løhde: 6 % En anden: 4 % Ved ikke: 23 % Kilde: YouGov for B.T. 706 danskere, der stemte på Venstre ved folketingsvalget i november 2022, har svaret i perioden 27. oktober – 3. november 2023. Den maksimale usikkerhed i målingen er plus/minus 3,7 procentpoint.

14 procent ville helst have Stephanie Lose som formand, mens seks procent peger på Sophie Løhde.

Troels Lund Poulsen har det problem, at mange vælgere forbinder ham med at være en af bagmændene bag den historisk upopulære SVM-regering, lyder det fra B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche Vis mere Troels Lund Poulsen har det problem, at mange vælgere forbinder ham med at være en af bagmændene bag den historisk upopulære SVM-regering, lyder det fra B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche

»Hvis Troels Lund Poulsens ambition lige nu er at hale større mængder af de afhoppede vælgere tilbage, så er det godt nok op ad bakke for ham at overbevise folk om det,« siger Henrik Qvortrup.

Blandt Venstre-folk på Christiansborg har flere i de forgange uger forsøgt sig med en fortælling om, at det ikke behøver at blive et problem for Troels Lund Poulsen, at han aldrig har været populær blandt vælgerne og endda flere gange har været tæt på ikke at få personlige stemmer nok til at blive valgt til Folketinget.

Troels Lund Poulsen minder nærmest om den mangeårige tyske kansler, Angela Merkel, der gennem årene var langt mere kendt for sin driftsikkerhed end sit sprudlende vælgertække, lyder det fra den kant.

Den fortælling – eller spin – giver Henrik Qvortrup dog ikke meget for.

»Troels Lund Poulsen en rigtig dygtig og driftsikker politiker. Det har vælgerne bare aldrig opdaget. Det irriterende for Troels Lund Poulsen er, at det, der gør én god på Christiansborg og stærk i et forhandlingslokale, ikke nødvendigvis er noget, der også gør én populær hos vælgerne,« siger han.

På den måde minder Troels Lund Poulsen mere om Claus Hjort Frederiksen, der i mange år havde enorm indflydelse i dansk politik og internt i Venstre, men som aldrig blev nogen stemmesluger og også flere gange måtte kæmpe for at blive genvalgt.

»Troels Lund Poulsen har det problem, at han står som medarkitekten bag projektet med at gå i regering. Han bliver på den måde tæt forbundet med det helt store løftebrud, som Venstre begik ved at slå sig sammen med Mette Frederiksen,« siger Henrik Qvortrup.

Venstres landsmøde løber af stablen i Herning lørdag og søndag den kommende weekend, og du kan følgende med i vores dækning her på B.T. fra kl. 9 lørdag morgen.

