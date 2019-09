Troels Mylenberg skal fra den 1. oktober stå i spidsen for TV 2's politiske dækning på Christiansborg.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse, hvor de oplyser, at han i stillingen som politisk redaktør skal lede redaktionen sammen med redaktionschef Mads Bisgaard.

»TV 2 og NEWS har en unik position i dækningen af dansk politik, og jeg glæder mig til at blive en endnu mere aktiv del af den,« siger Troels Mylenberg og fortsætter:

»Jeg kan nærmest ikke forestille mig et mere spændende tidspunkt at vende tilbage til Christiansborg med de store omvæltninger, der lige nu er i dansk politik.«

Stillingen som TV 2's politiske redaktør har tidligere tilhørt Anders Langballe.

I november måned sidste år blev han dog ramt af en blodprop i hjernen. Den har siden da har holdt ham fra at dele ud af sin politiske ekspertise på TV 2 og TV 2 News.

Det bliver ikke Troels Mylenbergs første tur i den politiske manege. Han har blandt andet tidligere været både politisk reporter og redaktør på Berlingske, Weekendavisen og avisen Dagen.

Også hans kommende partner, Mads Bisgaard, har en del erfaring fra Christiansborg, da han hidtil har været souschef og konstitueret leder af TV 2s politiske redaktion.

Ifølge TV 2's pressemeddelelse vil Troels Mylenbergs opgave blive at analysere dansk politik, mens Mads Bisgaard skal stå for ledelsen af det daglige arbejde.

Mylenberg kommer fra en stilling som vært på TV 2 News.

»Vi er selvfølgelig kede af at sige farvel til Troels Mylenberg i værtsrollen på NEWS, men vi glæder os over, at vi nok skal få set en masse til ham i den nye rolle som politisk redaktør,« siger TV 2 News chefredaktør, Ulla Pors Nielsen, og fortsætter:

»Troels’ indblik i dansk politik er kæmpe stort, og desuden har han fra blandt andet sin tid som chefredaktør for Jysk Fynske Medier et særligt kendskab og netværk til politik uden for Slotsholmen. Det glæder vi os til at følge på TV 2.«