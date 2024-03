Jan E. Jørgensens kritik af medarbejdere for Ecco er ikke Venstres politik, siger lodret uenig Troels Lund.

Venstre-politikeren Jan E. Jørgensen bliver nu banket på plads af sin formand.

Det sker, efter at han sammenlignede danske medarbejdere for skofirmaet Ecco med værnemageri under 2. verdenskrig.

- Jeg er lodret imod de udtalelser, og det er ikke Venstres politik, siger Troels Lund Poulsen, formand for Venstre, til DR.

Folketingspolitikeren Jan E. Jørgensen vakte tidligere på ugen opsigt, da han i Radio4 kom med sammenligningen.

- Det minder i hvert fald om hinanden. Det er en form for værnemageri. Vi er de facto indblandet i krigen i Ukraine, vi sender våben for milliarder af kroner, vi frygter russisk angreb mod Danmark, sagde han.

Ecco har undladt at trække sine forretninger ud af Rusland efter krigen mod Ukraine, og det er i modstrid med de danske interesser, lød det.

Skoproducenten har tidligere fået kritik fra højeste sted, da statsminister Mette Frederiksen (S) udtalte, at hun ikke kunne forstå, hvorfor Ecco ikke trak sig fra det russiske marked, skriver DR.

Jan E. Jørgensen gik endnu videre med sin kritik af medarbejderne.

Det står derfor også for Jan E. Jørgensens egen regning, understreger Troels Lund Poulsen til DR.

Jan E. Jørgensen har torsdag skrevet et opslag på Facebook, hvor han forklarer, at hans udtalelser er blevet misforstået.

Efter at have afgivet sit første svar om, at "det er en form for værnemageri", fik han nemlig et opfølgende spørgsmål om, hvorvidt han mener, at alle 600 ansatte hos Ecco er værnemagere.

- Det synes jeg måske er lidt hårdt. Det er først og fremmest ledelsen, der skal kritiseres, svarede han opfølgende i Radio4.

Misforståelsen er urimelig, mener Jan E. Jørgensen, der dog stadig erkender, at han kunne have formuleret sin pointe mere tydeligt.

- Kunne jeg have udtrykt mig mere klart om Ecco-medarbejdernes ansvar? Ja, det kunne jeg sagtens, og jeg er ked af, at mine udtalelser er blevet fordrejet til at udpege medarbejderne som værnemagere. For det mener jeg ikke, skriver han afsluttende på Facebook.

/ritzau/