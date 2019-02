Beskæftigelsesministeren har en lang række spørgsmål til Socialdemokratiets pensionsforslag, siger han.

Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke kan arbejde, skal man have mulighed for at arbejde mindre eller gå tidligere fra. Her er de muligheder vi har i dag ikke nødvendigvis fuldstændig gode nok.

Sådan lyder budskabet fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) under en forespørgselsdebat i Folketinget tirsdag om muligheden for at indføre en differentieret pensionsalder.

- Vi må blandt andet erkende, at seniorførtidspension ikke fungerer efter hensigten, siger ministeren.

- Men man må også konstatere, at mange kommuner har en vidt forskellig praksis i forhold til tildeling af seniorførtidspension.

Debatten er rejst af Enhedslistens Finn Sørensen tilbage i december.

Men siden Finn Sørensen bad Troels Lund oplyse Folketinget om konsekvenserne af at indføre en differentieret pensionsalder baseret på antal år på arbejdsmarkedet, er emnet pension blevet rødglødende i dansk politik.

Socialdemokratiet har nemlig bebudet, at partiet går til valg på, at der skal indføres en ret til tidlig pension for folk, der har været et vist antal år på arbejdsmarkedet.

Det adskiller sig fra den eksisterende seniorførtidspension, som man skal visiteres til ud fra sundhedsmæssige grunde. Og som regeringen altså mener, at der er grund til se efter i sømmene.

DF har meldt ud, at partiet støtter en differentieret pensionsalder. Partiformand Kristian Thulesen Dahl foreslår, at det skal gælde brancher kendt for fysisk nedslidning, eksempelvis murere.

DF's melding har fået regeringen til at indkalde partierne bag Velfærdsaftalen fra 2006 til drøftelser. De finder sted senere på ugen i Beskæftigelsesministeriet, oplyser Troels Lund.

Socialdemokratiets ordfører, Leif Lahn Jensen, ser frem til at få svar på, hvad regeringen vil gøre for de nedslidte. Mens Troels Lund siger, at han glæder sig til at stille en lang række spørgsmål til Socialdemokratiets forslag.

/ritzau/