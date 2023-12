»Jeg er utrolig ked af, at Mia ikke kan fortsætte.«

Sådan lyder det fra Venstres formand, Troels Lund Poulsen, i et nyhedsbrev, som er blevet sendt ud i kølvandet på, at den sygemeldte digitaliserings- og ligestillingsminister Mia Wagner (V) går af som minister.

»I sidste uge fik Mia Wagner et alvorligt ildebefindende, da hun besvimede derhjemme. Det kom som et chok for os alle,« skriver Venstre-formanden og tilføjer:

»For selv om vi var bekendt med, at Mia havde pacemaker, som hun har levet fint med i flere år, så havde ingen af os drømt om, at hun ville kollapse.«

Mia Wagner går af som minister. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Videre forklarer Troels Lund Poulsen i nyhedsbrevet, at han talte med Mia Wagner onsdag.

»Hun meddelte mig, at hun desværre ikke kan fortsætte som digitaliserings- og ligestillingsminister, for hun er nødt til at lytte til sin krop og sit helbred,« fortæller han og forklarer, at Mia Wagner fortsat er sygemeldt og skal 'igennem yderligere undersøgelser, så lægerne kan få et klart billede af, hvad der skete i sidste uge'.

Mia Wagner blev i slutningen af november overraskende præsenteret som ny minister for digitalisering og ligestilling i en regeringsrokade.

Torsdag i sidste uge fik hun dog et alvorligt ildebefindende og besvimede i eget hjem. Siden har hun været sygemeldt – og nu har Statsministeriet meldt ud, at hun går af som minister.

Her ses Troels Lund Poulsen sammen med Mia Wagner (yderst til højre) den 23. november. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Jeg er utrolig ked af, at Mia ikke kan fortsætte. Men der er selvfølgelig ting, der er vigtigere end politik,« siger Troels Lund Poulsen.

»Og jeg har selvfølgelig både forståelse og respekt for, at Mia har truffet den beslutning, hun har. Jeg har takket hende for den korte tid, vi nåede at arbejde sammen i regeringen – og jeg ønsker hende god bedring og håber, at hun kommer på højkant så hurtigt, som det nu er muligt.«

Mia Wagner erstattede Marie Bjerre (V) som minister i forbindelse med ministerrokaden i slutningen af november.

Marie Bjerre vender nu tilbage til ministerholdet i samme post.

»Marie Bjerre har vist sig som en sand holdspiller, der har Venstres bedste interesser for øje, siden hun for to uger siden fratrådte som digitaliserings- og ligestillingsminister. Og selvom forløbet mildt sagt ikke været ideelt, så glæder jeg mig over, at Marie igen bliver en del af det borgerlige ministerhold i regeringen,« skriver Troels Lund Poulsen.

Mia Wagner er kendt som erhvervskvinde, og hun er også kendt for at have været med som investor i DR-programmet 'Løvens Hule'.