Venstres splinternye formand Troels Lund Poulsen erkender, at der er tale om en alvorlig sag med Moderaternes Mike Fonseca.

Han afviser dog at svare på om Mike Fonseca i hans øjne er værdig til at sidde i Folketinget.

Troels Lund, mener du at Mike Fonseca er værdig til at sidde i Folketinget?

»Jeg synes det er en alvorlig sag, men det er også en sag, som jeg ikke kender dybden af,« siger Troels Lund Poulsen og fortsætter:

»Derfor har jeg også taget notits af, at han er sygemeldt og så må vi se på hvor lang tid, der går før han er tilbage.«

Men synes du, at man er værdig til at sidde i Folketinget, hvis man er værdig til at sidde i Folketinget, hvis man går i seng med en 15-årig folkeskoleelev?

»Som jeg har sagt flere gange, og det vil jeg gerne sige igen, så kender jeg slet ikke den sag andet end det der kom frem i aftes, da jeg selv var ved at lægge mig til at sove,« sagde han og fortsatte:

»Men jeg synes det er alvorligt. Det har jeg også noteret mig at udenrigsministeren (Lars Løkke Rasmussen. red.), som også er formand for Moderaterne har sagt. For mig at se, så er det en sag, som handler om en person, der er medlem af Moderaterne og så har jeg sådan set ikke mere at sige,« sagde Troels Lund Poulsen.

Herefter gav Venstres nye formand ordet videre. Han fik på pressemødet også sagt, at Mike Fonseca ikke kan melde sig ind i Venstre.

Moderaternes kulturordfører Mike Fonseca meldte i går ud på TV2 News, at han har et forhold til en pige, der er under 18 år gammel. Derfor er han ikke længere medlem af Moderaterne.

Han ville ikke selv sige, hvor gammel pigen er, men Lars Løkke Rasmussen forklarede til TV2, at der var tale om en pige på 15 år, som Mike Fonseca havde startet et forhold med, da hun gik i 8. klasse.

Mike Fonseca vil i øvrigt få et nej, hvis han kommer og spørger om han må være med i Venstre, lød det fra Troels Lund Poulsen.

Lars Løkke Rasmussen forklarede fredag aften, at han var chokeret over Mike Fonsecas opførsel og at han gerne ville se på reglerne for om man er værdig til at sidde i Folketinget, hvis man har haft et seksuelt forhold til en person, der er under 18 år.

