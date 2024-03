Som Forsvarsminister ønsker Troels Lund Poulsen ikke at skræmme befolkningen unødigt.

Derfor er han påpasselig med at opfordre til, at folk skal gå ud og købe store dunke med vand.

Men selv har Troels Lund Poulsen et større lager af mad opmagasineret i sit hjem i Tølløse.

Det fortæller han i det seneste afsnit af B.T.s politiske podcast 'Slottet og Sumpen'.

»Jeg har et lidt større viktualierum derude, hvor jeg bor, og der har jeg et relativt stort forråd.«

Forrådet, som Troels Lund Poulsen har opbygget, er dog ikke noget, han har samlet sammen i anledning af den øgede trussel mod Europa.

Men ifølge forsvarsministeren er det slet ikke nogen dårlig idé at have et forråd i hjemmet, i tilfælde af krisetider. Det er tværtimod fornuftigt at have et lager af mad og drikke derhjemme, siger han.

»Det er jo et spørgsmål om sund fornuft. Det er jo generelt en god idé, uanset hvad, at have nogle ekstra ting der, hvor man bor. Men det er ikke sådan, jeg siger, at man skal gøre klar til, at russerne står her om tre dage.«

Til spørgsmålet om, hvorvidt danskerne bør opbygge et forråd, er Forsvarsministeren tøvende.

»Det er jo sund fornuft uanset situationen at være forberedt på, hvis der sker noget,« siger han og nævner eksempelvis, hvis strøm eller vand forsvinder fra ens hjem som situationer, hvor det er godt at have et nødforråd.

Han understreger dog, at han er bevidst omring ikke at skræmme befolkningen mere end nødvendigt.

»Jeg synes, det er en meget svær balancegang, men jeg synes stadig, det er vigtigt at give ro til den danske befolkning,« siger han og tilføjer:

»Når det så er sagt, tror jeg, vi må indstille os på, at vi skal blive bedre til at fortælle til den danske befolkning om, hvad det er for en situation, vi befinder os i.«

Derfor kalder Troels Lund det positivt, at Beredskabsstyrelsen nu er i gang med at udarbejde anbefalinger til danskerne omkring hjemmeberedskab.

»Vores myndigheder kan godt blive bedre til at rådgive om det. Jeg kan se, de har helt en anden tilgang i vores nabolande, og der glæder det mig, at beredskabet er gået i gang med at tage bestik af, om de kan blive bedre til at rådgive på området,« siger han.

Troels Lund Poulsen er langt fra den eneste i Folketinget, der har et forråd opmagasineret, til hvis krisen skulle ramme Danmark.

B.T. har tidligere skrevet om en række folketingspolitikere, der har forråd klar i deres hjem i tilfælde af kriser, hvor mad eller vand kan blive en mangelvare.

Lyt til afsnittet af 'Slottet og Sumpen', hvor Troels Lund Poulsen fortæller om sin holdning til 'prepping' her: