Troels Lund Poulsen er træt af at blive opfattet som et »kæledyr« i dansk politik.

Faktisk er han så træt af det, at han vil sende det tamme kæledyr en tur på pensionat, og i stedet blive til et »rovdyr igen.«

Sådan lød det alternative sproglige billede fra forsvarsministeren og Venstre-formanden, da han lørdag skød Venstres EU-valgkampagne i gang til et arrangement i Nyborg.

»Tiden, hvor Troels Lund er et kæledyr, det er på vej til at være en epoke, der slutter. Nu er der brug for, at jeg bliver et rovdyr igen,« lød det der fra Troels Lund Poulsen om sig selv ifølge Altinget.

Han uddyber over for B.T., at man dog ikke nødvendigvis skal forstå det sådan, at han som Venstre-formand indtil videre har været et blødt politisk kæledyr – og dog.

»Det kommer nok an på, hvem man spørger. Når jeg siger det, som jeg gør nu, er det et forsøg på at sige, at jeg i den første tid som formand ikke har været aktiv nok i de indenrigspolitiske diskussioner. Så der kommer man til at se, at jeg har en tydeligere stemme i de debatter fremover.«

Men hvorfor har du så ikke været det indtil nu?

»Først og fremmest har jeg lige skulle vænne mig til rollen som formand for Venstre. Jeg har ikke været dygtig nok til at få sat nogle af de politiske markeringer, jeg egentlig gerne ville have sat i starten. Det er derfor, jeg siger nu, at man kommer til at se flere politiske markeringer fra min side, så folk kan se, at der er andre ting end forsvarspolitik, udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, som jeg mener noget om,« lyder det.

Lund Poulsen afviser, at det manglede fokus på at tale om Venstres politik mere bredt skyldes problemer med arbejdspres, og drift af ikke mindst det skandaleramte forsvarsministerium.

»Jeg vil sige det sådan, at jeg kan overskue en hel del. Jeg har også en vis arbejdskapacitet. Det er mere min egen mangel på prioritet i forhold til at mene noget på de indenrigspolitiske dagsordener. Det er det, der har været årsagen til det. Det vil jeg lave om på. Det kan jeg sagtens gøre samtidig med at jeg håndterer det, der skal håndteres som forsvarsminister,« siger han.

Kritikken af Venstres rolle i regeringen pibler løbende frem fra Venstres bagland, hvor af en af partiets helt store konstante hovedpiner er spørgsmålet om indførslen af en CO₂-afgift, hvor blandt andet en række Venstre-borgmestre har sagt, at de ikke mener, at Venstre får nok igennem internt i regeringen.

Troels Lund Poulsen, har du også været et kæledyr internt i regeringssamarbejdet indtil nu?

»Jeg anser mig selv for at være ganske robust. Og nej, der har jeg ikke været noget kæledyr. Og så kommer vi vidst ikke længere ind i dyreriget lige nu. Det med, at jeg ikke presser nok på internt i regeringen for Venstres politik, er i hvert fald ikke noget, jeg har hørt fra vores bagland. Jeg er helt med på, at dele af baglandet ikke mener, at Venstre skal være i regeringen, men det er noget andet.«

Så dem, der mener, at Venstre har været mere kælekat end eksempelvis løve i regeringen indtil videre tager fejl?

»Nu er katte jo generelt ikke altid søde, selvom de umiddelbart kan se sådan ud. Nej, det er bestemt ikke sådan, at Venstre ikke udøver indflydelse i de interne regeringsprocesser. Tværtimod. Men jeg har ikke haft et så stort behov for at fortælle om det,« siger Troels Lund Poulsen.

Jakob Ellemann-Jensen sagde i sin tid, at han var det store dyr på den borgerlige savanne. Hvad er du?

»Jeg tror ikke jeg er andet end et politisk dyr.«

Er du den væsentligste figur i det borgerlige Danmark lige nu?

»Det tænker jeg, man skal spørge vælgerne om. Det er jeg helt tryg ved, at de har styr på.«