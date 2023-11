Nu hvor Troels Lund Poulsen er blevet formand for Venstre, så er der kommet mere formelle boller på suppen på Venstre-formandens sociale medier.

I hvert fald på Instagram, hvor Troels Lund Poulsens profil nu ikke længere hedder 'Traktortroels'.

Et kælenavn, som Troels Lund Poulsen – som i øvrigt driver et fritidslandbrug med traktor og det hele – har haft i årevis ganske som øgenavnet Trolex, som han fik, efter han fik et Rolex ur i gave af en oliesheik i Qatar.

Nu kalder han sig for det lidt mere farveløse troels_lund_poulsen på Instagram.

Troels Lund Poulsen forklarer, at han »var et andet sted i sit liv«, da han kaldte sig for Traktortroels.

»Jeg er ikke særlig meget på sociale medier. Jeg har valgt at prioritere anderledes. Da jeg tog navnet Traktortroels på Instagram, var jeg et andet sted i mit liv. Der er sket meget de seneste år. Jeg har udviklet mig som politiker og som menneske. Og nu er jeg formand for Venstre,« skriver Troels Lund Poulsen til B.T. og fortsætter:

»Derfor synes jeg, at det er naturligt og i virkeligheden også mere sigende, at jeg bruger mit navn.«