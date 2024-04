Hvis der ikke kan findes nok frivillige til posten som befalingsfolk i hæren, så har forsvarsministeren et andet bud på en løsning.

Så skal befalingsmændene nemlig findes blandt de værnepligtige.

Det skal ske igennem en særlig værnepligt for befalingsmænd. Ud over at de skal igennem en træning som befalingsmænd, er der en vigtig forskel på den og den almindelige værnepligt.

Bliver man udtrykket til værnepligt som befalingsmand, skal man nemlig ifølge forslaget to obligatoriske år i trøjen.

Det fortæller forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) til TV 2.

»Vi har jo set tidligere, at man principielt godt kan tvinge folk til at blive sergent, så kan de jo blive militærnægtere, hvis de ønsker det,« siger ministeren til TV 2.

Til mediet fortæller Troels Lund Poulsen, at han regner med, at nok frivillige vil melde sig til tjansen som værnepligtig befalingsmand. Men han understreger, at man i forslaget er klar til at indføre tvang, hvis ikke nok melder sig frivilligt.

Tidligere i år præsenterede regeringen et forslag, der skulle indføre tvungen værnepligt for kvinder, på samme vilkår som for mænd. Et forslag, der har mødt kritik fra flere sider.

Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne har udtalt, at de ikke vil støtte forslaget om tvungen værnepligt til kvinder.

Også flere offentlige stemmer har været ude med en kritik af forslaget.

Tidligere sprogofficer og udlandsredaktør på Weekendavisen Anna Libak har udtalt til B.T., at indførslen af lige værnepligt for mænd og kvinder er en slækkelse af kvinders rettigheder.

»Jeg mener ikke, at det har noget at gøre med kvinders rettigheder. Man svækker kvinders rettigheder, når man laver en ret om til en pligt. Det er frækt at sælge det som en forbedring af kvinders muligheder,« sagde hun til B.T.