Den tidligere Løvens Hule-investor Mia Wagner, som blev minister i sidste uge, besvimede torsdag i sit hjem.

Blot en uge efter at Mia Wagner blev præsenteret som digitaliseringsminister og minister for ligestilling på Amalienborg, er hun fredag tvunget på sygeorlov.

Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er dybt berørt af meldingen fra sin minister, som fik sin debut i folketingssalen i denne uge.

- Jeg er dybt berørt over, at Mia Wagner er blevet sygemeldt efter et alvorligt ildebefindende i sit eget hjem, siger han i en skriftlig udtalelse til Ritzau.

Mia Wagner, som inden ministerudnævnelsen var kendt som investor i tv-programmet Løvens Hule på DR, er ny i dansk politik. Hun blev medlem af Venstre for omkring to uger siden.

Ministeren fik et "alvorligt ildebefindende" og besvimede torsdag i sit hjem, og hun blev efterfølgende kørt på sygehuset.

- Jeg har talt med Mia. Hun er i gode hænder med sin familie, og nu skal hun tage den tid, hun har brug for til at blive ordentlig udredt, så hun kan blive rask igen, siger Troels Lund Poulsen.

Mia Wagner fik indopereret en pacemaker for fem år siden, fordi hun har været besvimet tidligere.

Tidligere regionsrådsformand i Region Syddanmark og nuværende næstformand i Venstre, Stephanie Lose, overtager de ministerroller, som Mia Wagner har under sygefraværet.

Lose blev præsenteret som økonomiminister samme dag, som Wagner blev minister - torsdag 23. november.

