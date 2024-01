Forsvarsministeren har "fuld tillid til den besætning", som nu sejler med fregatten til Det Røde Hav.

- De er topmotiverede, og jeg har overbragt dem min dybeste respekt, siger Troels Lund Poulsen (V).

- Det er en defensiv mission, så den skal ikke være med til at angribe houthier på land. Men skal være med til at sikre, at den civile skibstrafik får bedre vilkår, end tilfældet er i dag.

- Jeg har i dag haft lejlighed til at tale til besætningen i forhold til den mission, de nu bliver sendt af sted på, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) på et pressemøde forud for afsejling af dansk fregat.

Fregatten, der mandag sendes af sted mod Det Røde Hav, kan indgå i missionsområdet, når Folketinger har andenbehandlet beslutningsforslaget om at sende fregatten afsted.

- Vi skal gøre alt for at være med til at beskytte den civile skibstrafik, tilføjer han.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) forventer, at forslaget vil blive andenbehandlet 6. eller 7. februar, siger han.

Opdateres...