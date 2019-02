Ved at gøre pension til en del af trepartsforhandlinger kommer man sent i gang med løsninger, siger minister.

Der er ingen grund til at standse de politiske forhandlinger om nedslidtes mulighed for at gå tidligere på pension.

Det siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Det er en reaktion på, at formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard, har ytret ønske om, at sådan en ordning bør findes ved såkaldte trepartsforhandlinger efter et folketingsvalg.

- Lizette Risgaard gør sig selv en bjørnetjeneste ved at ville udskyde det her forhandlingskompleks og gøre det til en del af en trepartsdiskussion, siger ministeren.

- Det vil gøre, at man kommer langt senere i gang med at finde nogle løsninger.

Lizette Risgaard siger til Politiken, at de drøftelser om pensionsalder, nedslidning og seniorførtidspension, der nu er i gang, er for snævre.

- Når folketingsvalget er overstået, så ser jeg for mig, at der bliver indkaldt til trepartsforhandlinger og i en bredere kontekst end det, der har været meldt ud indtil nu, siger Lizette Risgaard til Politiken.

Hun vil gerne gøre arbejdsmiljø og uddannelse til en del af diskussionen.

Beskæftigelsesministeren pointerer, at regeringen allerede er i gang med at se på en forbedret arbejdsmiljøindsats.

I den forbindelse afleverede et ekspertudvalg i september sidste år anbefalinger til forbedringer.

Det var Socialdemokratiet, som skød debatten i gang med et erklæret ønske om at give en mulighed for, at nedslidte kan forlade arbejdsmarkedet tidligere end deres pensionsalder.

Forslaget indeholdt ikke konkrete ydelser eller betingelser for, hvem der skal forlade arbejdsmarkedet hvornår.

Forskellige fagforeninger har siden meldt sig med deres prioriteter i en sådan løsning.

Regeringen imødekom Socialdemokratiet og indkaldte for et par uger siden de partier, som er en del af velfærdsforliget fra 2006, til drøftelser.

Troels Lund Poulsen håber, at der i løbet af den næste måned kan laves en aftale om pensionsalder.

- Det er jo ikke mig alene, der kan lave en aftale. Jeg fornemmer også, at der er en interesse fra de andre partier i at lave politiske aftaler, siger Troels Lund Poulsen.

