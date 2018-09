Selv om Søren Pape Poulsen (K) vil have fokus på integration og på at hente udenlandsk arbejdskraft til landet, blokerer det ikke for et regeringssamarbejde med Dansk Folkeparti.

Der var Coldplay-musik, grønt neonlys og jakkesæt i mange nuancer af grå og blå i salen, da partiformand og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) gik på scenen i Tivoli Hotel for at levere sin årlige peptalk til de 1.000 delegerede til partiets landsråd.

Som det sig hør og bør, var der lidt om miljøet, lidt om sundhed, om erhvervslivet, om retspolitik - og om et af de mest centrale temaer i dansk politik de senere år: Udlændinge.

»Desværre har vi smidt alle dele af dansk udlændingepolitik ned i én stor gryde og rørt rundt. Og nu har vi svært ved at skille tingene ad. Uanset om det er indvandrerbørn, der skal lære noget i skolen, mennesker på flugt fra krig eller forskere i medicin fra Canada, som vil arbejde for et dansk firma, så kalder vi det for udlændingepolitik. Og så mister vi nuancerne,« lød det fra Søren Pape Poulsen.

Partiet er fortsat garant for en »stram og fornuftig« udlændingepolitik, men der er plads til forbedring, når det kommer til integrationen.

K-formanden erkender, at hans eget parti også har haft meget fokus på at begrænse, hvem der kommer hertil, frem for integrationen af dem, der allerede er her.

»Jeg er ikke efter nogen mere, end jeg er efter os selv,« siger han.

»Når folk er her, så skal de brødføde sig selv og tjene deres egne penge. Samtidig skal virksomhederne have den arbejdskraft, de har brug for. Det skal vi simpelthen skille ad. En udlænding er ikke bare en udlænding.«

Pape fremstiller det, som om at det ikke har nogen konsekvenser at hente udenlandsk arbejdskraft hertil. Men det har konsekvenser for den sproglige og kulturelle sammenhængskraft Martin Henriksen (DF), udlændingeordfører

Den konservative leder ser gerne, at der hentes mere udenlandsk arbejdskraft til eksempelvis landbruget.

»Kig på vores landbrug, der har brug for medarbejdere. Er det vigtigt, at de kommer fra Spanien, hvis der var nogle kvalificerede i Ukraine? Det er ikke vigtigt for mig. Det vigtige er, at de rejser hjem, når de ikke har et job længere.«

Mildt sagt ikke en melding, der vækker begejstring hos regeringens parlamentariske grundlag.

»Pape fremstiller det, som om at det ikke har nogen konsekvenser at hente udenlandsk arbejdskraft hertil. Men det har konsekvenser for den sproglige og kulturelle sammenhængskraft,« siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen til Ritzau.

Fakta Tre ting, vi lærte på K-landsråd ‘Dødsskatten’ skal væk «Dødsskatten bliver noget, jeg vil tage med i en kommende forhandling om et regeringsgrundlag. Vi stiller ikke ultimative krav. Men det er et vigtigt krav. (...). Staten skal ikke tjene penge på et dødt familiemedlem,« sagde Søren Pape Poulsen i sin landsrådstale. S-slogan har skiftet hænder

I sin tale nævnte K-formanden også nogle ord, mange måske husker fra sidste valgkamp. Dengang var det daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), der sagde det, men her tre år senere har Søren Pape Poulsen overtaget det gamle slogan. “Jeg ønsker at bevare det Danmark, vi kender,” sagde han. Konservative har selvironi

I en tid, hvor nydanskere skal give håndtryk og embedsmænd og politikere i den konservativt ledede Hørsholm Kommune ikke må kramme hinanden, blev der fra scenen joket med, at alle på landsrådet fik et håndtryk, da de ankom.

Søren Pape erkender, at man her ser forskellen på at være konservativ og på at være DF'er.

»Der står vi bare forskelligt. Hvis vi var enige om det hele, havde vi jo nok slået partierne sammen.«

Dansk Folkeparti lægger ikke skjul på, at partiet gerne vil i regering efter et valg. Ser du for dig, at I er med i en regering sammen med dem?

»Det kunne jeg sagtens se for mig.«

Det er jo ikke værre, end vi kan finde hinanden i nogle aftaler. Ligesom de tre partier, der sidder i regering nu Søren Pape Poulsen (K), partiformand og justitsminister

Trods uenighederne?

»Ork, ja. Det er jo ikke værre, end vi kan finde hinanden i nogle aftaler. Ligesom de tre partier, der sidder i regering nu. På retspolitikken kan vi blive enige om rigtig meget, og det kan vi også på udlændingepolitikken.«

På årets landsråd hyldes partiets afgående europaparlamentartiker, tidligere partiformand og minister, Bendt Bendtsen, der op gennem 00'ernes VK-regeringer havde sine sammenstød med DF, som blandt andet væltede Lars Barfoed som forbrugerminister.

Men nu er tiden en anden.

»Politik forandrer sig. Jeg hører DF sige tydeligt, at de har et ønske om at tage ansvar. Dem kan jeg sagtens se os gå i regering med, ligesom jeg kan se os i regering med andre borgerlige partier. Men vi går jo til valg på, at regeringen ikke går af.«

Har du bedre kemi med Dansk Folkeparti end dine forgængere?

»Jeg tror ikke, man kan adskille politik og kemi. Selvfølgelig er vi saglige, men det betyder da selvfølgelig noget, at vi kan være i stue sammen. Jeg har en god kemi med mange i Dansk Folkeparti,« lyder det fra Søren Pape Poulsen.

Landsrådet fortsætter søndag.