Gratis mad. Fri bar. Og livemusik med TV 2-sangeren Steffen Brandt.

Syddjurs Kommune holder et brag af en fest for 1.800 medarbejdere – i en tid, hvor kommunen ellers skal finde sparekniven frem.

Og det vækker undren, skriver Århus Stiftstidende.

Festlighederne koster 800.000 kommunale kroner i et regnskabsår, hvor Syddjurs står til at få et underskud på op mod 80 millioner kroner.

»At bruge 800.000 kroner på en 'Byråds Fest' i tider, hvor kommunen fattes penge, er ikke i orden,« siger Vinni Kjærgaard Jørgensen, som er folketingskandidat for Alternativet i Østjyllands Storkreds, til Århus Stiftstidende.

Borgmesteren mener derimod, at festlighederne er på sin plads.

»Jeg kan godt forstå det, hvis man udelukkende ser det som en fest. Men vi ser det som en anerkendelse af det fællesskab og sammenhold, som har været helt afgørende for at kunne drive kommunen sikkert gennem corona. I en sådan ekstraordinær situation, synes jeg, det er helt i orden,« siger borgmester Michael Stegger Jensen (S) til lokalmediet.

Han understreger, pengene til festen afholdes indenfor budget, idet de 800.000 kroner kommer fra ubrugte kulturmidler.

Det er bestemt ikke første gang, en kommunal fest vækker opsigt.

I foråret kritiserede medlem af byrådet i Vesthimmerland Kommune, Morten Mejdahl (V), at der blev brugt to millioner kroner på en stor medarbejderfest.

»Det er uanstændigt. Man kan jo godt feste, når der er penge nok. Men det er der ikke,« sagde han til B.T.

Også ved den lejlighed var festen sat i værk for at takke kommunens medarbejdere for deres hårde arbejde under coronapandemien.