De personlige stemmer for Fyns Storkreds er optalt, og SF's Karsten Hønge øger sit personlige stemmetal med 1499 til 4146.

Dermed bliver han genvalgt til Folketinget.

Det sker til trods for, at SF-politikeren kom i strid modvind efter EP-valget, hvor han gav sin plads videre.

Hønge blev opstillet til europaparlamentsvalget for at sikre nok stemmer til et mandat til 74-årige Margrete Auken.

Men et godt valg gav et ekstra mandat til Hønge.

Han valgte dog at afvise det ansvar, som 19.687 vælgere betroede Hønge med deres personlige stemme, og gav i stedet pladsen til 21-årige Kira Marie Peter-Hansen.

I de efterfølgende dage modtog SF-politikeren massiv kritik, og han erkendte også selv, at »han havde rodet sig ud i noget lort«.

Men vælgerne i Fyns Storkreds må altså have tilgivet Karsten Hønge for fejlen, eftersom han næsten tredobler sit resultat fra 2015 og bliver genvalgt uden dikkedarer.

Det er i hvert fald politisk kommentator Søs Marie Serups analyse.

»Vælgerne frikender Karsten Hønge for at have snydt dem og er tæt på en tredobling af sit stemmetal fra 2015. Det er et tydeligt tegn på, at SF's kernevælgere godt forstår, hvorfor han gjorde, som han gjorde, eller også har de tilgivet ham,« siger hun.

Søs Marie Serup understreger også, at stemmetallet skaber store smil hos SF.

»Det er en kæmpe lettelse for både Pia Olsen Dyhr og Karsten Hønge. De havde selvfølgelig frygtet, at der ville være en reaktion fra vælgerne, som ikke bare ville sætte sig i Hønges stærke brand, men også SF's,« siger den politiske kommentator.