DF kom ikke igennem med ønske om at justere på serviceloft. Det forbliver uændret i udligningsreform.

Der bliver ikke foretaget ændringer i kommunernes serviceloft i den udligningsreform for landets 98 kommuner, som regeringen tirsdag har fået samlet et bredt politisk flertal bag.

Det fremgår af aftaleteksterne. Det var den manglende ændring af serviceloftet, som var hovedårsagen til, at Dansk Folkeparti mandag aften forlod forhandlingerne om udligningsreformen.

I stedet bliver aftalen om reformen indgået mellem S-regeringen, Venstre, De Radikale, SF og Alternativet.

Også Enhedslisten, der ligeledes forlod forhandlingerne mandag aften, har talt for at få ændret på serviceloftet.

Det kommunale serviceloft dækker over det beløb, som kommunerne må bruge på et år på service til borgerne.

Service tæller alt fra pleje af ældre, skoledrift og andre ting, man forbinder med velfærd og hjælp fra kommunen. I år er serviceloftet på 261,8 milliarder kroner.

- At man ikke vil kigge på servicelofterne i en udligningsreform, betyder, at der nu er kommuner, der måske får 100 millioner kroner mere. Men de får ikke lov til at bruge dem.

- Dette her skulle ende ud med, at vi fik mere velfærd i Danmark. Men det får vi ikke med denne her aftale, sagde finansordfører René Christensen (DF) mandag aften til Ritzau.

Serviceloftet bliver aftalt mellem den siddende regering og kommunerne hvert år, når der forhandles kommuneøkonomi for det kommende år.

Sidste år skete det i september.

/ritzau/