Sidste år var uenighed om Ukraine og Nato et så stort problem for Enhedslisten, at det gik direkte udover folketingsvalget, hvor partiet gik fra 13 til ni mandater.

Det skriver hovedbestyrelsen selv i en beretning, som blev fremlagt lørdag på partiets årsmøde.

Her står der, at den uenighed til dels betød, at partiet »kom svækket ind i valgkampen«.

Uenigheden har ifølge hovedbestyrelsen »helt klart bidraget til at tegne billedet af et parti, der var i splid med sig selv, og det er aldrig gratis.«

Men hvis nogen i folketingsgruppen havde håbet, at debatten nu var lukket én gang for alle, ser det ikke ud til at være tilfældet, når det gælder medlemskabet af Nato.

Enhedslistens ukraine-uenighed I 2022 kom en række uenigheder om forsvar og Nato til udtryk i Enhedslisten, hvilket fik Mai Villadsen til at banke medlemmer på plads. Christian Juul, daværende folketingsmedlem for Enhedslisten, sagde i et interview, at Ukraine også bærer en del af ansvaret for Ruslands invasion af landet: »Ukraine har ført en ikkehensigtsmæssigt mindretalspolitik i den østlige del. Der har russerne fisket i rørt vande,« lød citatet, som han siden har trukket i land. Hovedbestyrelsesmedlem Mikael Hertoft, der også i dag er talsperson for Enhedslistens internationale udvalg, fik til Jyllandsposten sagt, at »der skal to til at føre krig,« mens han såede tvivl om, hvorvidt Ukraine er en nationalstat. Også Mikael Hertoft har siden trukket i land. Også suppleant til byrådet Ali Abassi kom på et byrådsmøde med udtalelser, der skabte debat. Herunder at: »Jeg kan være ked af, at Rusland er den store djævel. Vi glemmer, at der er to sider,« og: »Nato er en aggressions-alliance, der bare nærmer sig Rusland, og så forventer vi, at de aldrig gør noget igen.«

Flere menige medlemmer siger lørdag til B.T. under årsmødet i Valby, at de gerne vil have Danmark meldt ud af Nato så hurtigt som muligt:

»Danmark skal ud af Nato. Nato har ikke gjort noget godt i denne verden,« mener Vibeke Syppli Enrum fra Faaborg-Midtfyn.

Og det skal ske nu?

»Ja, så kunne vi bruge ressourcerne på klimaødelæggelser.«

Og krigen i Ukraine og sikkerhedssituationen får dig ikke til at tænke, at vi skal vente?

»Nej, det gør det ikke. Jeg tror heller ikke, det gavner befolkningen i Ukraine, at Nato blander sig.«

Ulrich Lomholt, bestyrelsesmedlem for Enhedslisten i Aarhus, er også klar i mælet:

»Jeg synes, vi skal ud. Hurtigt ville være fint for mig. Men vi har jo så i Enhedslisten taget en beslutning om, at vi vil vente til et mere strategisk øjeblik … «

Du siger, du vil hurtigt ud af Nato, hvorfor lige nu, hvor der er krig i Ukraine?

»Jeg ser generelt ikke krigen i Ukraine som værende superrelevant for vores sikkerhed. Og hvis Nato nu var den sikkerhedsinstans, som man tænker, det er, ville man jo forvente, at Nato ville kunne forhindre, at der kom krig.«

Mal Villadsen, Pelle Dragsted og Eva Flyvholm demonstrerer foran Ruslands ambassade i København, februar 2022 (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mal Villadsen, Pelle Dragsted og Eva Flyvholm demonstrerer foran Ruslands ambassade i København, februar 2022 (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix). Foto: Mads Claus Rasmussen

Hans Henrik Nielsen, der er tidligere venstresocialist, har endnu mere travlt med udmeldelsen:

»Vi skal ud lige med det samme.«

Men vi er med krigen i den mest usikre situation, Europa har stået I i årevis. Hvorfor lige nu?

»Nato påstår, den er fredsbevarende, men tænk på, hvor mange krige, Nato har været med i, siden det blev grundlagt.«

Ville vi være mere sikre udenfor Nato?

»Vi ville være meget mere sikre hvis FN for eksempel var dem, der styrede invasioner og forsøg på at lave fred.«

Nye toner i Enhedslisten Efter sidste års beslutning om en ny kurs i Enhedslisten har årsmødet med et flertal besluttet at ændre partiets principprogram. Principprogrammet før årsmødet: »Vi bekæmper militarismen og arbejder for dansk udmeldelse af NATO. Vi går ind for at det danske militær nedlægges og erstattes af en langt mindre organisation, kan stå for eventuelle danske bidrag til fredsbevarende FN-indsatser.« Efter årsmødet: »Enhedslisten arbejder for en fredelig udvikling i verden gennem international afspænding og militær nedrustning, herunder afskaffelse af alle atomvåben. Vores mål er at Danmark skal stå uden for NATO og andre militære stormagtsalliancer. Men det forudsætter en ny sikkerhedsarkitektur på nordisk, europæisk og internationalt plan, samt en styrkelse og demokratisering af FN og fælles sikkerhedspolitiske fora som OSCE.« Samt ordlyden: »Så længe Danmark er medlem af NATO, arbejder Enhedslisten imod NATOs bidrag til angrebskrige oprustningskapløb. Enhedslisten arbejder for at omdanne det danske forsvar til et nationalt territorialforsvar frem for en interventionsstyrke, der er indrettet til angrebskrige.«

Ønsket om en hurtig udmeldelse har dog ikke flertal i partiet.

Efter debatten sidste år blev er flertal på årsmødet enige om en ny poitisk retning, hvor udmeldelse af Nato er betinget af, at der er et alternativ.

Og det er der ikke, fastslår gruppeformand Peder Hvelplund.

»Danmark har behov for at være en del af en forsvarsalliance, og der er der ikke noget alternativ til Nato, som det er i dag,« siger han fra årsmødet i Hafnia-hallen i Valby.

Peder Hvelplund understreger, at Enhedslisten bestemt ikke er enige i alle tiltag i Nato.

For eksempel er Enhedslisten kritiske over for Nato's tidligere deltagelse i angrebskrige og kravet om en fortsat oprustning.

Peder Hvelplund går her endnu længere, end Mai Villadsen gjorde sidste år.

Her talte hun om, at Danmark skulle ud, når der var et alternativ, der for eksempel kunne bestå af de nordiske lande.

Men heller ikke det er altså lige nu inden for rækkevidde, mener Peder Hvelplund.

»I og med Sverige og Finland nu også er på vej ind i Nato, giver det jo ikke så meget mening at tale om et nordisk forsvarssamarbejde, fordi det lige nu foregår i Nato.«

Hvornår skal Danmark ud så?

»Det er jo absolut ikke aktuelt nu. Og vi arbejder så også for, at Nato reelt lever op til formålsparagraffen, nemlig at man udelukkende er en forsvarsalliance og ikke opruster for at deltage i angrebskrige.«

Om 2 år? 10 år?

»Det er fuldstændig umuligt at sætte dato på.«

Er det så mest bare et håb, eller er det realistisk?

»Altså, jeg opgiver aldrig troen på, at det bliver realistisk på et tidspunkt. Men selvfølgelig er det et håb. Men det er også håb, der skaber realiteterne.«

Lørdag aften under årsmødet måtte de mest Nato-kritiske stemmer igen se sig slået, da et stort flertal i partiet stemte for at skrive ændringerne fra sidste år ind i partiets principprogram og vedtage en ny udtalelse om Ukraine.